Раджа из «Хади Такташ» застрял в «Полярной сове», но уже потребовал присяжных

Пожизненно осужденного не успели этапировать в Казань — на процесс по делу о расстреле владельца «Пражского клуба»

Радик Галиакберов по видеосвязи из «Полярной совы». Фото: Динар Фатыхов

В эти минуты в Московском райсуде Казани проходит предварительное заседание по делу двух лидеров группировки «Хади Такташ», уже отбывающих пожизненные сроки. Впервые за 24 года на родину к старту процесса должен был вернуться печально известный Радик Галиакберов, он же Раджа. Однако его не успели этапировать из «Полярной совы», поэтому его общение с казанской Фемидой сегодня обеспечили по видеосвязи. Между тем раньше самого Раджи в Казань прилетело его ходатайство, чтобы его судили присяжные.

Почему Радика Галиакберова не вернули в Казань раньше

Ходатайство Радика Галиакберова может обернуться соединением сразу двух уголовных дел о давних убийствах, поскольку по обвинению в организации убийства владельца ресторана «Пражский клуб» в 1998-м привлекают и Раджу, и Ринтика — Рината Фархутдинова, бывшего бригадира киллеров «Хади Такташ», также отбывающего пожизненный срок. При этом Фархутдинов уже является подсудимым в процессе Московского райсуда Казани по давней расправе, 1999-го, над владельцем ломбарда Олегом Палутиным.

Процесс по Палутину находится на этапе ходатайств перед повторным отбором присяжных, поскольку первую коллегию народных судей в феврале текущего года пришлось распустить, после чего материалы дела были переданы в производство судьи Дмитрия Игонина. И ему же в конце июля поступили на рассмотрение дела Галиакберова и Фархутдинова. Последний уже не первый год находится в СИЗО Казани — с учетом признаний по старым нераскрытым делам его этапировали сюда из колонии для пожизненно осужденных «Черный дельфин» (Соль-Илецк, Оренбургская область). Здесь Ринтик уже успел получить новую судимость за покушение на гендиректора КСК «УНИКС» и своими показаниями посодействовать посадке бригады «Тукаевские».

Что касается Раджи, то и он отбывал пожизненный срок в Соль-Илецке — по приговору Верховного суда Татарстана 2002 года, однако в 2025-м был переведен намного дальше от Татарстана — в колонию «Полярная сова» (поселок Харп Ямало-Ненецкого округа), где условия жестче. Несмотря на новое обвинение, в Казань Галиакберова не привозили, все следственные действия — от допросов до ознакомления с материалами уголовного дела — проводили в «Сове». Говорят, следователи специально возили тома дела за Полярный круг, а очные ставки с дающими показания против него организовывали с помощью видео-конференц-связи. Конечно, добиться его перевода в Казань было бы проще, но силовики не хотели послабления режима для криминальной легенды, которая наотрез не признает вину.

В чем теперь обвиняют Раджу и Ринтика и пробелы на скамье подсудимых

Новое обвинение против лидеров ОПС «Хади Такташ» также предусматривает наказание вплоть до пожизненного. Следком и прокуратура предъявляют Галиакберову и Фархутдинову убийство в составе организованной группы, совершенное по найму — за 100 тысяч рублей.

В деле фигурируют неустановленный заказчик и покойный киллер «хадишенских» Анатолий Новицкий (также посмертно обвиненный в покушении на Щербакова из КСК «УНИКС» и убийстве владельца ломбарда Палутина).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как полагают силовики, не позднее 1 октября 1998 года заказчик вышел на лидера ОПС Галиакберова и попросил силами группировки устранить бизнесмена Сергея Кривошеева, которому принадлежал «элитарный» ресторан «Пражский клуб». Туда поставляли продукты и спиртное из Чехии, а людей с улицы не пускали. Членский взнос составлял два десятка миллионов. Это заведение и поныне работает на проспекте Ибрагимова в куда более доступном формате.

По версии обвинения, Раджа заказ принял и поручил заняться этим Ринтику, а тот в свою очередь привлек Новицкого и подобрал ему самодельный пистолет с патронами калибра 9 мм от ПМ, собранный с использованием частей и механизмов пистолета Макарова и оснащенный самодельным глушителем.

25 октября 1998 года киллер подкараулил жертву в подъезде дома 63 на проспекте Ибрагимова. Как писали газеты в то время, семья Кривошеевых возвращалась вечером из гостей, причем Сергей нес на руках годовалую дочку. Преступника это не остановило. Он не тронул жену бизнесмена, что шла первой, дождался пока Кривошеев пройдет мимо и начал стрелять ему в спину. Жена подняла тревогу, зная, что опорный пункт милиции находится на том же этаже, однако киллер успел скрыться, сбросив пистолет. Кривошееву прибывшие врачи помочь уже не смогли. Его дочь при стрельбе получила царапину.

В СК и прокуратуре считают: в этот же день Галиакберов передал Новицкому 100 тысяч рублей в качестве вознаграждения от заказчика. С предъявленным обвинением Фархутдинов полностью согласился, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе прокуратуры Татарстана. Галиакберов все отрицает. Поэтому и просит суда присяжных.

Что касается личности заказчика, то, по данным «Реального времени», как минимум один из свидетелей обвинения приписывает эту роль Айрату Миннуллину из «Волгадорстроя», ныне арестованному по делу на 4 млрд рублей за предполагаемые хищения при строительстве М-12. При этом источники «Реального времени» отмечают — действительно, после смерти Кривошеева и реализации его имущества за долги «Пражский клуб» отошел структурам Миннуллина, однако юридически все было законно — объект прошел через торги. Заметим, что после расправы над прежним владельцем долговая версия преступления рассматривалась в числе одной из приоритетных. Помимо ресторана, у Кривошеева был целый ряд компаний, занимавшихся ввозом товаров и шоу-бизнесом. Причем для крупных закупок порой привлекались средства инвесторов, в том числе из криминального мира.

Ринат Фархутдинов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

...Предварительное заседание сегодня Московский райсуд Казани назначил для рассмотрения ходатайства Радика Галиакберова о присяжных и обсуждения вопроса о возможном соединении двух дел. С учетом совпадающих фигурантов, свидетелей и объективной реальности для районного суда проблема набрать даже одну коллегию присяжных. По данным «Реального времени», сторона обвинения планирует поддержать это ходатайство. Мнения защиты по этому вопросу расходятся.

Напомним фабулу второго дела Московского райсуда, в котором у Раджи нет статуса подсудимого. Олега Палутина застрелили в Казани у гаражей на улице Серова 28 января 1999 года. По версии обвинения, инициатором преступления выступил казанец Рафаэль Хамдеев, считая, что Палутин тайно встречается с его девушкой. За помощью в организации убийства Хамдеев обратился к Вадиму Сошникову (на момент задержания был замдиректора «Автодора», — прим. ред.), а тот, как полагают силовики, заручился согласием лидера банды киллеров «Хади Такташ» Фархутдинова. Исполнителям были обещаны 3 тысячи долларов. Фархутдинов, согласно фабуле обвинения, подрядил на это дело киллера группировки Анатолия Новицкого (ныне покойного). После расстрела Хамдеев, по версии силовиков, передал обещанную сумму Сошникову, а тот — Ринтику, то есть Фархутдинову. Последний на предварительном следствии уверял — себе не взял ни копейки, все отдал Новицкому.

13 осужденных и 1 млн долларов на подкуп московских судей

Уголовное дело группировки «Хади Такташ» потянуло на 32 тома. Разработка велась с 1993-го, задержания начались в 1999-м. По делу проходили свыше 500 свидетелей. Первоначально подозревали участников в причастности к 60 убийствам, с учетом добытых доказательств в суд дело направили по 15 убийствам, трем покушениям в составе банды, а также вымогательствам, организации подпольных борделей и наркоторговле в составе ОПС.

На скамье подсудимых оказались 13 человек, по приговору Верховного суда РТ, в 2002-м Раджу и Ринтика (обоим тогда было по 33 года) приговорили к пожизненным срокам в колонии особого режима, остальных отправили за решетку на сроки от 6 до 24 лет. В 2023-м этот приговор утвердил Верховный суд России. Причем накануне рассмотрения кассационных жалоб со стороны силовиков прошла информация, якобы «хадишенские» собрали на подкуп судей 1 млн долларов и отправили деньги в Москву. При этом, как писал тогда журналист газеты «Коммерсантъ» Андрей Шептицкий (ныне пресс-секретарь Следкома по РТ), входившая в ОПС «Хади Такташ» бригада «кладбищенских» продолжала контролировать ритуальные агентства и погосты Казани, а осколки бригады действуют в Санкт-Петербурге, в Испании (куда в 1994-м подался один из лидеров ОПС Николай Гусев) и Нью-Йорке.

В Казани, со ссылкой на милицию указывал Шептицкий, «бригада в отсутствие прежних лидеров дезориентирована, а неудачное для нее рассмотрение дела в Москве должно ускорить ее распад».

P. S. В ходе предварительного слушания Московский райсуд Казани удовлетворил ходатайство Радика Галиакберова — дело об убийстве владельца «Пражского клуба» рассмотрят присяжные, которых еще предстоит набрать. Сегодня же с подачи прокуратуры судья объединил дела о двух давних убийствах, против чего возражали и Раджа, и Ринтик, сообщили «Реальному времени» участники процесса.

Ирина Плотникова