Минобороны России сообщило об освобождении Волновахи, в ДНР назвали это маленькой победой

Фото: скриншот видео vk.com/mil

В Министерстве обороны России предоставили новую информацию о ходе специальной военной операции на Украине. Группировке войск Донецкой народной республики удалось освободить город Волноваху.

— Освобождение Волновахи — маленькая победа, которая приведет к установлению контроля над Мариуполем, — прокомментировал событие официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По данным Минобороны России, утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Из строя выведены военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске, пишет ТАСС.

С начала спецоперации российскими вооруженными силами из строя выведено 3 213 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожены 1 041 танк и другие боевые бронированные машины, 843 единицы специальной военной автомобильной техники, 389 орудий полевой артиллерии и минометов, 118 беспилотных летательных аппаратов, 113 реактивных систем залпового огня и 98 самолетов.

В Минобороны России заявили, что подразделения Вооруженных сил РФ вышли на рубеж Петровское — Евгеновка — Октябрьское. Продвижение вперед составило 17 км, уточнили в ведомстве.

О начале специальной военной операции президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ей предшествовало признание Москвой независимости ДНР и ЛНР.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.