В Татарстане возбудили уголовное дело по факту призывов к беспорядкам на фоне спецоперации
Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам на фоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
3 марта в одном из мессенджеров при обсуждении подготовки к предстоящей несогласованной акции в Казани неизвестный разместил призывы к оказанию вооруженного сопротивления представителям власти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица к массовым беспорядкам» (ч. 1.1 ст. 212 УК РФ).
Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, причастного к совершению преступления.
В Набережных Челнах ранее оштрафовали двух человек за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Девушка написала на полу кабины лифта и на полу одного из этажей краской черного цвета перечеркнутую букву «Z» , а мужчина нарисовал плакат, дискредитирующий Вооруженные силы России.
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