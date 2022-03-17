В Татарстане возбудили уголовное дело по факту призывов к беспорядкам на фоне спецоперации

Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам на фоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

3 марта в одном из мессенджеров при обсуждении подготовки к предстоящей несогласованной акции в Казани неизвестный разместил призывы к оказанию вооруженного сопротивления представителям власти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица к массовым беспорядкам» (ч. 1.1 ст. 212 УК РФ).

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по РТ

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, причастного к совершению преступления.

В Набережных Челнах ранее оштрафовали двух человек за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Девушка написала на полу кабины лифта и на полу одного из этажей краской черного цвета перечеркнутую букву «Z» , а мужчина нарисовал плакат, дискредитирующий Вооруженные силы России.



Татьяна Леухина