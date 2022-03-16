Путин об уроке западных санкций для бизнеса: «Нет ничего надежнее, чем вкладывать средства в свою страну»

В России увеличат МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, социальные выплаты и пенсии

Президент России Владимир Путин выступил на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ, затронув самые актуальные темы последних трех недель — специальную военную операцию на Украине, антироссийские санкции Запада и их влияние на национальную и мировую экономику. Глава государства по-прежнему сохраняет оптимизм — он уверен, что страна достойно пройдет нынешнее испытание, как это всегда было в ее тысячелетней истории.

Урок для отечественного бизнеса

Западные санкции — главную реакцию Европы и США на спецоперацию — Путин назвал уроком для отечественного бизнеса. Из случившегося российские предприниматели должны усвоить одну важную вещь:

— Арест зарубежных активов, счетов российских компаний и частных лиц — это урок для национального бизнеса, что нет ничего надежнее, чем вкладывать средства в свою собственную страну, — заявил президент.

Путин признает, что санкционная политика Европы и США негативно отразится на российской экономике, что потребует структурных изменений в ней. Они, как следствие, приведут к росту безработицы и инфляции. Перед властями стоит задача минимизировать их.

В частности, глава государства анонсировал увеличение минимального размера оплаты труда, величины прожиточного минимума, зарплат бюджетников и всех социальных выплат.

— Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере, — сообщил Путин.

Фото: Максим Платонов (архив)

Вместе с этим глава государства поручил российскому правительству проанализировать эффективность мер поддержки граждан, потерявших работу. Сделать это необходимо в сжатые сроки.

Главам российских регионов планируется дать дополнительные полномочия. Они смогут принимать гибкие оперативные решения по поддержке экономики и граждан в зависимости от местных условий, рассказал Путин.

«Не надо здесь перекладывать с больной головы на здоровую»

Западные санкции отразятся не только на российской экономике, но и на мировой. Путин заявил, что Европа и США своими действиями нанесли удар по людям, проживающим на их территории, и всей глобальной экономике.

— В качестве оружия они [западные страны] избрали и экономические, финансовые, торговые, другие санкции в отношении России, которые бьют сейчас по самим, кстати говоря, европейцам и американцам через растущие цены на бензин, энергоносители, продукты питания, через потерю рабочих мест, связанных с российским рынком, — объяснил глава государства.

При этом он отметил, что Запад винит во всем исключительно Россию:

— Не надо здесь, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, во всем обвиняя нашу страну, — ответил он на это западным странам.



Фото: kremlin.ru (архив)

Путин отметил, что Россия, в отличие от западных стран, уважает право собственности иностранных компаний. Тем, кто решил остаться в РФ, несмотря на давление со стороны Запада, президент пообещал оказать поддержку в будущем.

— Мы ценим позицию тех иностранных компаний, которые, несмотря на беспардонное давление со стороны США и их вассалов, продолжают работу в нашей стране. В дальнейшем они обязательно получат дополнительные возможности для развития. Мы также знаем и тех, кто трусливо предал своих партнеров, забыл об ответственности перед сотрудниками и клиентами в России, поспешил заработать призрачные дивиденды на участии в антироссийской кампании, — заверил глава государства.

«Нам просто не оставили никаких вариантов мирным путем решить проблемы»

Что касается самой специальной военной операции России на Украине, следствием чего и стали множественные западные санкции, Путин в очередной раз напомнил, что цели оккупировать Украину нет.

— Появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. У нас нет такой цели, — разъяснил глава государства.

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Россия решилась на спецоперацию, потому что не видела возможности урегулировать ситуацию через дипломатию:

— Нам просто не оставили никаких вариантов мирным путем решить проблемы, возникающие не по нашей вине. В этой связи мы были просто вынуждены начать специальную военную операцию, — объяснил Путин.

При этом он обратил внимание, что еще в начале спецоперации киевским властям предлагалось «не вступать в боевые действия, «а просто вывести свои войска из Донбасса».

— Не захотели! Ну что же, это их решение. Осознание того, что происходит в реальной обстановке на земле, придет неизбежно, — констатировал Путин.

Тактикой Вооруженных сил РФ президент, он же Верховный главнокомандующий, доволен:

— Что касается тактики боевых действий, которая была выработана Министерством обороны России и нашим Генеральным штабом, то она полностью себя оправдала. Наши парни, солдаты и офицеры, проявляют мужество и героизм, делают все, что от них зависит, чтобы избежать потерь среди мирного населения украинских городов, — сказал президент.