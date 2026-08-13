В Татарстане — острый дефицит кадров в строительной отрасли

Только в Закамской зоне открыто 41,5 тыс. вакансий

Фото: Мария Зверева

В Татарстане фиксируют дефицит кадров в строительной отрасли — на нее приходится больше половины открытых в республике вакансий. Основная потребность сосредоточена в Закамской агломерации, сообщил «Реальному времени» директор кадрового центра «Работа России» Татарстана Тимур Муллин. В Казани уровень регистрируемой безработицы составляет 0,26% — в целом по республике он равен 0,19%. Подробнее — в материале «Реального времени».



Казань — в топе по регистрируемой безработице

На каждого официально зарегистрированного безработного в Татарстане приходится 22 рабочих места. Коэффициент напряженности на рынке труда — 0,05 человека на одну вакансию.

В целом рынок труда региона сохраняет устойчивую динамику. По состоянию на 1 августа, безработными является 3 851 человек. При этом в банке вакансий насчитывается 83,5 тыс. предложений.

Реальное время / realnoevremya.ru

Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,19%. Как сообщили в ответ на запрос «Реального времени» в пресс-службе кадрового центра, наиболее высокий показатель наблюдается в Казани и Апастово: 0,26%. За ними следуют Высокая Гора (0,25%), Альметьевск (0,22%), Ютазы (0,05%), Актаныш (0,03%) и Мензелинск (0,02%).

Реальное время / realnoevremya.ru

«В Татарстане напряженная обстановка на рынке труда»

— В Татарстане напряженная обстановка на рынке труда. Основная проблема соискателя — в том, что работодатель не готов обучать новых сотрудников. Он ждет, что придет универсал и сразу приступит к работе. Соответственно, на рынке труда очень востребованы универсалы — сотрудники, которые могут закрывать потребность в нескольких направлениях, — сообщила в разговоре с «Реальным временем» руководитель Центра подбора и развития персонала Динара Салимова.

Барьером для соискателя является отсутствие квалификации или опыта работы в отрасли. Работодатели зачастую ищут готовых специалистов и не предоставляют возможности обучиться в процессе с наставником, рассказала эксперт.

— Однозначно, при приеме на работу нового сотрудника работодателю необходимо продумать и внедрить программу наставничества: количество прошедших испытательный срок сотрудников увеличится в несколько раз. А также социальная поддержка в виде дополнительных материальных компенсаций, льгот, бонусов (компенсация аренды жилья, оплата обучения ребенка, корпоративная ипотека), программ повышения квалификации значительно повысит доверие к работодателю и его привлекательность, — подчеркнула Динара Салимова.

Больше всего не хватает строителей

Наибольшая нехватка наблюдается в строительной отрасли. На нее приходится 46,3 тыс. вакансий, или 55% от общего числа предложений. Это почти в шесть раз больше, чем во второй по потребности в кадрах отрасли — промышленности, где открыто 7,9 тыс. вакансий (9%). Также в топ отраслей с наибольшей потребностью в кадрах вошли здравоохранение и социальное обслуживание (3%), образование и наука (2%) и транспорт (2%).

— Высокий спрос на строительные специальности, достигший 5% от общего объема вакансий в республике, — это яркий индикатор устойчивого развития Татарстана, и мы с оптимизмом смотрим на эту динамику, поскольку за ней стоят реальные проекты, создающие тысячи новых рабочих мест. Основная потребность сосредоточена в Закамской агломерации, где три города — Елабуга, Нижнекамск и Набережные Челны — формируют более 41,5 тыс. строительных вакансий. Безусловным лидером является ОЭЗ «Алабуга» с 19,5 тыс. предложений, Нижнекамск добавляет почти 18 тыс., а Набережные Челны — более 4,3 тыс., — рассказал нашему изданию директор кадрового центра «Работа России» Татарстана Тимур Муллин.



Самыми востребованными специалистами в строительстве стали водители автомобиля, производители работ, инженеры и изолировщики. В обрабатывающих производствах активнее всего ищут токарей, клепальщиков, инженеров и слесарей. В здравоохранении ожидаемо нужны врачи и фельдшеры, а в образовании — педагоги.

Реальное время / realnoevremya.ru

Дефицит кадров может привести к проседанию других отраслей

В связи с активным темпом строительства в республике действительно ощущается острый дефицит кадров, констатировала Динара Салимова. По ее словам, на это повлияло несколько факторов:



«демографическая яма» 2000-х годов. Образовательные учреждения не успевают выпускать подготовленных специалистов, достигших совершеннолетия и готовых к физическому труду;

отток квалифицированных работников в другие регионы: Москву, Санкт-Петербург или за пределы России вахтой и на более привлекательные условия;

ужесточение меры по взаимодействию с иностранной рабочей силой.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Нехватка кадров в строительстве может привести к риску проседания других сфер и отраслей: производство, логистика, энергетика, нефтяная промышленность и т.д., говорит Динара Салимова.

— Ввиду большого количества вакансий в строительстве конкуренция за персонал заставляет работодателей значительно повышать зарплаты, что также влияет на экономику республики, — добавляет она.

Положительно повлиять на ситуацию может приток молодых специалистов, окончивших летом учебные заведения, считает эксперт. Однако необходимо принимать меры для повышения престижности рабочих профессий.

— Выпускники сегодня — это наш кадровый резерв. Мы в силах вырастить поколение, которое через пять лет будет не просто заполнять вакансии, а делать стройку высокотехнологичной. Но работодатели должны понимать — профессионалы не рождаются за одну ночь. Их нужно растить и направлять, а на это нужно время, — резюмирует Динара Салимова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Не только сезонный эффект, но и устойчивая потребность в кадрах

При этом, по данным hh.ru, по итогам первого полугодия 2026 года строительная отрасль в Татарстане занимает четвертое место по уровню спроса на кадры, как и годом ранее. Об этом сообщила «Реальному времени» в пресс-службе директор «hh.ru Поволжье» Альбина Султанова.

— Это подтверждает, что спрос на специалистов в строительстве остается высоким и устойчивым. При этом показатели разных источников могут отличаться, поскольку они отражают разные массивы вакансий. Такой спрос в отрасли может быть связан как с сезонным оживлением строительных и ремонтных работ, так и с более долгосрочными факторами: реализацией инфраструктурных и девелоперских проектов, потребностью в рабочих специальностях и инженерно-техническом персонале. Поэтому мы бы говорили не только о сезонном эффекте, но и об устойчивой потребности отрасли в кадрах, — подчеркнула она.

На hh.ru в топ-10 отраслей по числу вакансий вошли:

Отрасль Кол-во вакансий Доля Розничная торговля 17830 14% Информационные технологии, системная интеграция, интернет 8490 7% Автомобильный бизнес 6970 6% Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование 6610 5% Финансовый сектор 5710 5% Товары народного потребления (непищевые) 5365 4% Услуги для бизнеса 4955 4% Медицина, фармацевтика, аптеки 4560 4% Перевозки, логистика, склад, ВЭД 4530 4% Продукты питания 3630 3%

Кому готовы платить больше всех?

По данным hh.ru, в списке 15 наиболее высокооплачиваемых специалистов за полгода в Татарстане оказались:

руководитель группы разработки — 300 тыс. рублей; сварщик — 256,8 тыс. рублей; финансовый директор (CFO) — 225 тыс. рублей; директор по маркетингу и PR (CMO) — 200 тыс. рублей; коммерческий директор (CCO) — 200 тыс. рублей; генеральный директор, исполнительный директор (CEO) — 200 тыс. рублей; операционный директор (COO) — 195 тыс. рублей; курьер, почтальон — 187,2 тыс. рублей; агент по недвижимости — 186,4 тыс. рублей; геодезист — 185 тыс. рублей; бетонщик, арматурщик, каменщик — 165 тыс. рублей; монтажник — 157,1 тыс. рублей; главный инженер проекта — 156,7 тыс. рублей; руководитель отдела продаж — 155,7 тыс. рублей; руководитель строительного проекта — 154,2 тыс. рублей.

Что касается Казани, в августе наибольшую зарплату предложили врачу ультразвуковой диагностики в частной клинике, сообщили в SuperJob. Ему обещают зарплату от 200 тыс. рублей. Второе место занимает вакансия водителя категории «Е»: его доход составит от 150 до 240 тыс. рублей. Замыкает тройку вакансия начальника службы электросветотехнического обеспечения полетов: кандидату готовы платить от 133 тыс. рублей в месяц, доставку до места работы служебным транспортом.

Также в рейтинг высооплачиваемых профессий вошли сервисный инженер по ремонту спецтехники (от 120 тыс. рублей в месяц) и оператор-наладчик станков с числовым программным управлением (от 100 до 150 тыс. рублей). В топе лучших предложений — вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT, а также предложения для квалифицированных рабочих и водителей.