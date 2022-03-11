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YouTube намерен удалить контент о спецоперации России на Украине

20:47, 11.03.2022 1
YouTube намерен удалить контент о спецоперации России на Украине
Фото: pixabay.com

YouTube планирует удалить контент о специальной военной операции России на Украине, нарушающий политику видеохостинга. Об этом сообщает «РИА Новости».

Кроме того, YouTube намерен заблокировать доступ к каналам, связанным с российскими государственными СМИ по всему миру. Согласно заявлению видеохостинга, изменения вступают в силу немедленно.

Фото: pixabay.com

Также сегодня Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к социальной сети Instagram. Процедура завершится в полночь 14 марта. Тем самым пользователи получают дополнительно двое суток для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие соцсети.

Ранее Meta временно разрешила призывы к насилию в Facebook и Instagram в отношении российских военных из-за спецоперации РФ на Украине. Подробнее — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова
ТехнологииМедиа

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21:09
    И ютуб пора блокнуть. Глядишь, книги читать начнем.
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