YouTube намерен удалить контент о спецоперации России на Украине

YouTube планирует удалить контент о специальной военной операции России на Украине, нарушающий политику видеохостинга. Об этом сообщает «РИА Новости».

Кроме того, YouTube намерен заблокировать доступ к каналам, связанным с российскими государственными СМИ по всему миру. Согласно заявлению видеохостинга, изменения вступают в силу немедленно.

Фото: pixabay.com

Также сегодня Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к социальной сети Instagram. Процедура завершится в полночь 14 марта. Тем самым пользователи получают дополнительно двое суток для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие соцсети.



Ранее Meta временно разрешила призывы к насилию в Facebook и Instagram в отношении российских военных из-за спецоперации РФ на Украине. Подробнее — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова