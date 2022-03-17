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При проведении спецоперации на Украине погиб уроженец Балтасинского района РТ

17:56, 17.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
При проведении спецоперации на Украине погиб уроженец Балтасинского района РТ
Фото: скриншот / vk.com/mil

В ходе спецоперации РФ на Украине погиб уроженец Балтасинского района Татарстана Ильдар Галиев. Об этом сообщает местная газета «Хэзмэт».

Глава района Рамиль Нутфуллин, военный комиссар района Василь Валиев посетили семью погибшего и от имени министра обороны РФ выразили соболезнования.

Фото: соцсети

Сегодня утром стало известно о гибели на Украине 24-летнего лейтенанта Айнура Измайлова, занимавшего должность командира танкового взвода танковой роты. Также власти Челнов рассказали, что в ходе специальной операции на Украине погиб 21-летний солдат-контрактник из Набережных Челнов Артур Шарафеев. За мужество и отвагу Шарафеева посмертно представили к награждению орденом Мужества.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьПроисшествия Татарстан

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