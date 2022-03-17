При проведении спецоперации на Украине погиб уроженец Балтасинского района РТ
В ходе спецоперации РФ на Украине погиб уроженец Балтасинского района Татарстана Ильдар Галиев. Об этом сообщает местная газета «Хэзмэт».
Глава района Рамиль Нутфуллин, военный комиссар района Василь Валиев посетили семью погибшего и от имени министра обороны РФ выразили соболезнования.
Сегодня утром стало известно о гибели на Украине 24-летнего лейтенанта Айнура Измайлова, занимавшего должность командира танкового взвода танковой роты. Также власти Челнов рассказали, что в ходе специальной операции на Украине погиб 21-летний солдат-контрактник из Набережных Челнов Артур Шарафеев. За мужество и отвагу Шарафеева посмертно представили к награждению орденом Мужества.
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