«Мы знали и знаем, что от американцев можно ждать любого подвоха в любой момент»

Замглавы МИД России сделал несколько заявлений — главное

«Мы готовились к этой ситуации, которую мы наблюдаем сейчас»

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сделал несколько заявлений относительно санкций и отношений с США. Он считает, что если бы не было специальной военной операции, то Вашингтон нашел бы предлог для введения мер.

— Мы знали и знаем, что от американцев можно ждать любого подвоха в любой момент. Мы готовились к этой ситуации, которую мы наблюдаем сейчас. Она безотносительна специальной операции. Она с ней не связана, — заявил он.

При выработке ответных мер в адрес США Россия, по словам Рябкова, будет проявлять хладнокровие.

— Нам не следует, на мой взгляд, в каждом конкретном случае действовать зеркально, — подчеркнул он. И анонсировал скорое обнародование списка персональных санкций против западных политиков, предпринимателей и других деятелей.

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«Все же полностью изменилась конфигурация»

Рябков затронул и тему гарантий безопасности. По его словам, предложений со стороны России в прежнем виде больше нет.

— Все же полностью изменилась конфигурация, сейчас ситуация радикально иная, и вопрос стоит о том, чтобы обеспечить достижение тех целей, которые поставлены нашим руководством перед специальной военной операцией, эти цели неоднократно озвучивались, о них хорошо известно, — отметил он.

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По его словам, Россия предприняла «серьезнейшие усилия для сохранения и обеспечения архитектуры европейской безопасности без обрушения, которое возникло вследствие абсолютно безответственной, преступной линии, проводимой нынешним режимом в Киеве и его кураторами на Западе.

«В некоторые залы в меру в противогазах, извините, заходить»

Россия, несмотря на глубокий кризис в отношениях, все же готова к работе с США по вопросам безопасности и Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), отметил Рябков.

— Понятно, что настроения в Конгрессе применительно к нашей стране, той роли, которую мы играем, тех подходов и принципов, которые мы отстаиваем, не изменятся. Это понятно. Нам надо, как и раньше, пробовать искать путь вперед. Но для этого сейчас, в нынешней ситуации, абсолютно никаких оснований нет. Нынешний кризис не имеет аналогов по своей глубине и комплексности. С этим нам придется иметь дело еще продолжительное время, — заявил замглавы МИД РФ.

Он прокомментировал и заявление президента США Джо Байдена о третьей мировой войне.

— Это попытка сыграть на нервах, это попытка навязать свою повестку дня всему международному сообществу. Для нас очевидны деструктивные цели этой линии, — подчеркнул Рябков.

Фото: mil.ru

США отравили ситуацию на многих международных площадках диалога, заявил замглавы МИД РФ.

— Есть определенный диалог на международных площадках, где атмосфера, должен вам сказать, усилиями США просто отравлена. В некоторые залы в меру в противогазах, извините, заходить от того, что там ощущаешь, — сказал дипломат.

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