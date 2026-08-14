В первый класс — с Группой ТАИФ

Представители ТАИФ-НК вручили мальчишкам и девчонкам ранцы с канцтоварами в рамках акции «Помоги собраться в школу»

Фото: Альберт Муклаков

В Нижнекамске стартовала ежегодная республиканская благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Первыми яркие ортопедические ранцы с необходимыми школьными принадлежностями будущим первоклассникам вручили представители Группы ТАИФ. По традиции церемония состоялась в Центре социальной помощи семье и детям «Милосердие». Для мальчишек и девчонок, которым уже через две недели предстоит впервые сесть за парты, сотрудники центра и благотворители подготовили развлекательную программу.

Первый рюкзак в подарок

На церемонию вручения в Центр «Милосердие» пригласили мальчишек и девчонок — будущих первоклассников. На праздник ребята пришли целыми семьями. У Мадины Муминовой семеро детей: шесть сыновей и одна дочка — Аиша.

— В этом году в школу идут сразу четверо детей, собрать их очень затратно. Школьную форму для Аиши мы уже приобрели, оставалось купить только рюкзак и канцелярские принадлежности. Большое спасибо за своевременную помощь. Ждем с нетерпением новый рюкзак, — призналась Мадина.

В этом году в первый класс с рюкзаком от Группы ТАИФ пойдет и семилетняя Виктория. Девочку воспитывает бабушка, на праздник она пришла с тетей.

— Моя сестра растит Викторию одна. Такая поддержка много значит. Чтобы купить хороший рюкзак, нужно около пяти тысяч рублей. Канцтовары тоже встанут в копеечку, — отметила Татьяна Якушева.

На церемонию вручения в Центр «Милосердие» пригласили 40 мальчишек и девчонок из малообеспеченных и многодетных семей. Альберт Муклаков

Сократить расходы на подготовку детей к школе нуждающимся семьям уже много лет помогает Группа ТАИФ.

— Более 10 лет наши партнеры помогают собраться в школу семьям разных категорий: многодетным, малообеспеченным, неполным семьям, а также семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. Каждый год представители Группы ТАИФ проводят эту благотворительную акцию в Нижнекамске одними из первых. Сегодня собрать первоклассника в школу стоит примерно 10–15 тысяч рублей. Поэтому такая поддержка становится для родителей серьезным подспорьем, — подчеркнула заместитель директора Центра социального обслуживания населения «Милосердие» Наталья Храмова.

Радостное начало школьной жизни

Вручая ребятам ранцы, помощник генерального директора по общим вопросам АО «ТАИФ-НК» Владимир Гатунок подчеркнул, что благотворительная акция позволяет не только обеспечить детей всем необходимым для школы, но и дарит им уверенность, хорошее настроение и ощущение поддержки.

Благотворительная акция позволяет не только обеспечить детей всем необходимым для школы, но и подарить им уверенность, хорошее настроение и ощущение поддержки. Альберт Муклаков

— Уже совсем скоро, буквально через две недели, наступит 1 сентября — День знаний — и вы все пойдете в школу, в первый класс. Там вас встретят первые учителя. Вы найдете много новых друзей и будете получать интересные и полезные знания, которые обязательно пригодятся вам в дальнейшей жизни. Я хочу пожелать вам учиться только на пятерки и четверки, чтобы уроки были интересными, а перемены — веселыми. Ну а чтобы вы всегда ходили в школу с хорошим настроением, разрешите вручить вам ваши первые портфели со всем необходимым для успешной учебы, —поздравил мальчишек и девчонок Владимир Гатунок.

Мальчиков ждали синие рюкзаки, а девочек — розовые. В них ребята обнаружили тетрадки, ручки, краски, карандаши, пенал, линейку и альбом для рисования — все необходимое для занятий.

— Ух ты, мама, посмотри, здесь все есть! И пенал, и карандаши. Крутой портфель! — едва взяв подарок, Данил Артемьев побежал показывать его маме. Два года назад у мальчика на СВО погиб папа, недавно старший брат подписал контракт. Мама Оксана со слезами на глазах поблагодарила представителей Группы ТАИФ.

Многодетная мама Оксана Артемьева со слезами на глазах поблагодарила представителей Группы ТАИФ. Альберт Муклаков

— Большое спасибо! Поддержка и забота нам очень нужны, — призналась Оксана.

У Эвелины Закреевой двое детей. Старший Артем в этом году перешагнет порог 38-го лицея. О таком стильном ортопедическом ранце они могли только мечтать.

— Мы всей семьей благодарим от чистого сердца за такое прекрасное мероприятие и за помощь, — поблагодарила Эвелина.

После вручения сумок дети еще долго рассматривали их содержимое и делились впечатлениями. В восторге от подарка осталась и будущая первоклассница Мадина.

— Мне все очень нравится! — радостно сказала девочка.

— Выражаю огромную благодарность Центру «Милосердие» и благотворителям за такие классные рюкзаки и канцтовары. Это большая помощь для нашей семьи, — призналась мама шестерых детей Эльмира.

Реклама АО «ТАИФ-НК». Альберт Муклаков

Акция «Помоги собраться в школу» продолжается. До 1 сентября помощь получат семьи из разных районов Татарстана. Для родителей это важная поддержка, а для будущих первоклассников — радостное начало школьной жизни.