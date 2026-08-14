В первый класс — с Группой ТАИФ
Представители ТАИФ-НК вручили мальчишкам и девчонкам ранцы с канцтоварами в рамках акции «Помоги собраться в школу»
В Нижнекамске стартовала ежегодная республиканская благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Первыми яркие ортопедические ранцы с необходимыми школьными принадлежностями будущим первоклассникам вручили представители Группы ТАИФ. По традиции церемония состоялась в Центре социальной помощи семье и детям «Милосердие». Для мальчишек и девчонок, которым уже через две недели предстоит впервые сесть за парты, сотрудники центра и благотворители подготовили развлекательную программу.
Первый рюкзак в подарок
На церемонию вручения в Центр «Милосердие» пригласили мальчишек и девчонок — будущих первоклассников. На праздник ребята пришли целыми семьями. У Мадины Муминовой семеро детей: шесть сыновей и одна дочка — Аиша.
— В этом году в школу идут сразу четверо детей, собрать их очень затратно. Школьную форму для Аиши мы уже приобрели, оставалось купить только рюкзак и канцелярские принадлежности. Большое спасибо за своевременную помощь. Ждем с нетерпением новый рюкзак, — призналась Мадина.
В этом году в первый класс с рюкзаком от Группы ТАИФ пойдет и семилетняя Виктория. Девочку воспитывает бабушка, на праздник она пришла с тетей.
— Моя сестра растит Викторию одна. Такая поддержка много значит. Чтобы купить хороший рюкзак, нужно около пяти тысяч рублей. Канцтовары тоже встанут в копеечку, — отметила Татьяна Якушева.
Сократить расходы на подготовку детей к школе нуждающимся семьям уже много лет помогает Группа ТАИФ.
— Более 10 лет наши партнеры помогают собраться в школу семьям разных категорий: многодетным, малообеспеченным, неполным семьям, а также семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. Каждый год представители Группы ТАИФ проводят эту благотворительную акцию в Нижнекамске одними из первых. Сегодня собрать первоклассника в школу стоит примерно 10–15 тысяч рублей. Поэтому такая поддержка становится для родителей серьезным подспорьем, — подчеркнула заместитель директора Центра социального обслуживания населения «Милосердие» Наталья Храмова.
Радостное начало школьной жизни
Вручая ребятам ранцы, помощник генерального директора по общим вопросам АО «ТАИФ-НК» Владимир Гатунок подчеркнул, что благотворительная акция позволяет не только обеспечить детей всем необходимым для школы, но и дарит им уверенность, хорошее настроение и ощущение поддержки.
— Уже совсем скоро, буквально через две недели, наступит 1 сентября — День знаний — и вы все пойдете в школу, в первый класс. Там вас встретят первые учителя. Вы найдете много новых друзей и будете получать интересные и полезные знания, которые обязательно пригодятся вам в дальнейшей жизни. Я хочу пожелать вам учиться только на пятерки и четверки, чтобы уроки были интересными, а перемены — веселыми. Ну а чтобы вы всегда ходили в школу с хорошим настроением, разрешите вручить вам ваши первые портфели со всем необходимым для успешной учебы, —поздравил мальчишек и девчонок Владимир Гатунок.
Мальчиков ждали синие рюкзаки, а девочек — розовые. В них ребята обнаружили тетрадки, ручки, краски, карандаши, пенал, линейку и альбом для рисования — все необходимое для занятий.
— Ух ты, мама, посмотри, здесь все есть! И пенал, и карандаши. Крутой портфель! — едва взяв подарок, Данил Артемьев побежал показывать его маме. Два года назад у мальчика на СВО погиб папа, недавно старший брат подписал контракт. Мама Оксана со слезами на глазах поблагодарила представителей Группы ТАИФ.
— Большое спасибо! Поддержка и забота нам очень нужны, — призналась Оксана.
У Эвелины Закреевой двое детей. Старший Артем в этом году перешагнет порог 38-го лицея. О таком стильном ортопедическом ранце они могли только мечтать.
— Мы всей семьей благодарим от чистого сердца за такое прекрасное мероприятие и за помощь, — поблагодарила Эвелина.
После вручения сумок дети еще долго рассматривали их содержимое и делились впечатлениями. В восторге от подарка осталась и будущая первоклассница Мадина.
— Мне все очень нравится! — радостно сказала девочка.
— Выражаю огромную благодарность Центру «Милосердие» и благотворителям за такие классные рюкзаки и канцтовары. Это большая помощь для нашей семьи, — призналась мама шестерых детей Эльмира.
Акция «Помоги собраться в школу» продолжается. До 1 сентября помощь получат семьи из разных районов Татарстана. Для родителей это важная поддержка, а для будущих первоклассников — радостное начало школьной жизни.
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