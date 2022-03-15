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МИД РФ: Россия запрещает въезд премьер-министру Канады Трюдо

18:44, 15.03.2022 1
МИД РФ: Россия запрещает въезд премьер-министру Канады Трюдо
Фото: pm.gc.ca

Россия запретила въезд в страну премьер-министру Канады Джастину Трюдо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

Кроме того, в российский санкционный список были включены 313 граждан Канады. Туда вошли парламентарии, министры иностранных дел и обороны этой страны.

Сегодня в МИД России сообщили о введении санкций против американского президента Джо Байдена и госсекретаря США Энтони Блинкена. В санкционный список также попали глава Пентагона Ллойд Остин, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, глава ЦРУ Уильям Бернс, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и др.

Дарья Акимова
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15 мар
    А он сюда вообще сам-то хочет?
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