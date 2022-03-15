МИД РФ: Россия запрещает въезд премьер-министру Канады Трюдо

Россия запретила въезд в страну премьер-министру Канады Джастину Трюдо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

Кроме того, в российский санкционный список были включены 313 граждан Канады. Туда вошли парламентарии, министры иностранных дел и обороны этой страны.

Сегодня в МИД России сообщили о введении санкций против американского президента Джо Байдена и госсекретаря США Энтони Блинкена. В санкционный список также попали глава Пентагона Ллойд Остин, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, глава ЦРУ Уильям Бернс, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и др.



Дарья Акимова