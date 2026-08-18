Дождь, ветер, адреналин и новая трасса: Иннополис впервые принял «Гонку Героев»
Все три команды, представлявшие Группу ТАИФ, вошли в топ-20 сильнейших корпоративного забега
Капризы погоды не стали помехой для настоящих героев: в Иннополисе впервые состоялся масштабный старт легендарной «Гонки Героев». Под холодным дождем и пронизывающим ветром более 4 300 участников бросили вызов коллегам по увлечению и самим себе. В их числе — три команды Группы ТАИФ. Две из них представляли АО «ТАИФ-НК», еще одна объединила в себе специалистов АО «ТАИФ», АО «ТГК-16», ООО «ТАИФ-СТ». Подробности — в репортаже «Реального времени».
Температура +13°C
С раннего утра площадь у спорткомплекса «Иннополис» бурлила: волна за волной прибывали участники Гонки и группы поддержки. Люди съезжались не только со всего Татарстана и соседних регионов, но и издалека. Кому-то пришлось добираться до самого молодого города России не один десяток часов. И все это — ради того, чтобы, кому-то вновь, а кому-то впервые попробовать себя на прочность. И первым испытанием стала погода.
— Не припомню, чтобы довелось стартовать летом всего при +13°C, да еще и под дождем, — делились ощущениями опытные участники «Гонки Героев».
— Ничего, скоро согреемся, — не унывали другие.
Основания утверждать это были веские: впереди у более чем 430 команд (по 10 человек в каждой) были трасса протяженностью 8,6 километра по пересеченной местности и 25 препятствий.
— Это точно настоящая гонка героев. Все, кто сюда приехали, уже доказали, что им не страшна никакая непогода, никакие условия и препятствия. Их командный дух очень силен. Группу ТАИФ представляют три команды, в составе которых работники АО «ТАИФ-НК», АО «ТАИФ», АО «ТГК-16», ООО «ТАИФ-СТ». Я горжусь тем, что с нами работают такие люди! — в разговоре с журналистом «Реального времени» подчеркнула приехавшая поддержать коллег исполнительный директор по учету, отчетности и кадрам АО «ТАИФ» Гульнара Валеева. И добавила: — В Менделеевске (гонка состоялась в конце июля, — прим. ред.) была жара — очень тяжелые погодные условия. Но самые крепкие и самые сильные — как раз те команды, которые сейчас здесь.
— Есть большое желание поучаствовать в Гонке у наших ребят, а у меня — поболеть за них. Участвуем ежегодно. И в Самару ездили, и в Казани постоянные участники, и в Менделеевске. Погода — не помеха, настроение — бодрое. Настроены только на победу. Верю в наши команды! — вступил в разговор помощник генерального директора по общим вопросам АО «ТАИФ-НК» Владимир Гатунок.
С собой из Нижнекамска он привез корпоративные флаги, развернув которые, намеревался подбодрить коллег на старте и встречать на финише.
«Новая площадка — всегда волнительно»
4 300 участников! Только в корпоративных стартах заявились 129 команд. В их числе — три команды Группы ТАИФ, в составе которых были работники АО «ТАИФ-НК», АО «ТАИФ», АО «ТГК-16», ООО «ТАИФ-СТ». «Бензоделы» из АО «ТАИФ-НК» уже и сами стали легендами Гонок: золото в прошлом году в Самаре, серебро в Менделеевске в июле этого года (и это в 30-градусную жару!) и снова серебро в Иннополисе. Команда «Дизель» — седьмые, сборная команда «ТАИФ» также стабильно в лидерах — в общем зачете они расположились на 16-м месте.
Но прежде чем выйти на старт и попробовать трассу на прочность, участников ожидала официальная церемония открытия.
— Отрадно, что спортивных мероприятий в Иннополисе становится все больше. Желаю вам, чтобы хватало энергии, силы духа и, самое главное, хорошего настроения. Надеюсь, что «Волжская тропа», которую вы будете проходить, вам понравится, город Иннополис — запомнится, и «Гонка Героев» в Иннополис еще не раз вернется, — поприветствовал участников состязаний врио мэра Иннополиса Ильдар Хуззятов.
— От имени всего многонационального спортивного Татарстана я очень рада приветствовать вас здесь в Иннополисе. Чувство плеча, чувство локтя, командный дух — все это сегодня здесь есть, — присоединилась к выступающему член Комиссии по правовым вопросам и общественному контролю Общественной палаты Республики Татарстан, заслуженный тренер России по легкой атлетике Ольга Павлова.
— Для нас — команды «Лиги героев» — новая площадка — это всегда очень волнительно. Но уже на этапе подготовки трассы мы понимали: все будет хорошо, все пройдет отлично. Погода — настоящая геройская. Друзья, всем легких ног, крепких рук и наслаждайтесь трассой! — дал официальный старт событию руководитель всероссийского спортивного проекта «Гонка Героев» Игорь Кактыш.
Ну а после церемонии открытия — разминка. Разогреть мышцы перед стартом — важнейшая задача. Сделать это всей командой под бодрую музыку — еще и зарядиться позитивом.
С интервалом в минуту
Именно так выходили на старт команды-участницы «Гонки Героев». Едва за первым поворотом скрывались спины предыдущих спортсменов, к забегу готовились следующие. Команды Группы ТАИФ отправились покорять трассу друг за другом.
Испытания начались с первых шагов: размокшая глина липла на кроссовки, на склонах ноги норовили отправить бегуна в неуправляемое скольжение. А впереди ожидала комплексная полоса препятствий: барьеры, сетка, под которой предстояло проползти, увесистый груз для переноса, двухметровые заборы, рукоходы, проверка на баланс — бревна, по которым нужно было пройти и не упасть, глубокие рвы, зигзагообразные окопы, лианы, траншеи, канаты, брод, спуск в трубе и многое другое.
25 преград на пути к победе. Где-то приходилось подныривать, что-то перелезать. Каждой следующей команде приходилось сложнее: разбитая ногами пробежавших раньше дорожка липла к кроссовкам пудовыми гирями, препятствия становились скользкими, руки срывались с рукохода, грунт под сеткой превратился в жидкую кашу...
Именно тут в полной мере проявлялась готовность работать единой командой: помочь тем, кому сложнее, поддержать менее ловкого, подождать отстающего.
— В единстве — сила! Они все очень крутые! Мне кажется, что члены команд, когда вместе проходят все эти испытания, открывают и себя, и друг друга с новых сторон. Те, кто не подвел в таких условиях, и в работе точно не подведут! — поделилась мнением наблюдавшая за прохождением дистанции Гульнара Валеева.
«Бег был сложный»
— Давай-давай! Осталось всего 500 метров! — крик одной из болельщиц, адресованный членам своей команды, волшебным образом подстегнул всех, кто его услышал. Вот только последним препятствием перед финишной прямой стала «Высокая стена».
Наклонная плоскость, толстые канаты. Не так уж и высоко, если бы не дождь и слой скользкой глины. Глаза боятся — тело делает. Первый уже наверху. Поддержать, подтянуть, подтолкнуть.
Затем несколько секунд на спуск. Флаги в руки и… Гонка окончена!
На грудь героев вешают жетон. Он просто золотистого цвета. Но для тех, кто сумел пересечь финишную черту, он дороже золота. Это символ: знак, подтверждающий, что еще одна «Гонка Героев» покорилась сильным духом и командной работой.
— Знаете, а по сравнению с Менделеевском эта трасса оказалась намного легче. Но только в плане физики. А вот побегать пришлось очень серьезно. И это было непросто! Невозможно разогнаться! Скользко, грязно, постоянно поскальзываешься и падаешь. Набрать ту скорость, с которой мы привыкли бегать, просто не реально. Грязь рулит! Испытания прошли на ура! Бег был самый сложный, — сразу после финиша поделился впечатлениями Альберт Валеев — капитан команды «Бензоделы», представляющий АО «ТАИФ-НК».
К слову, «Бензоделы» взяли «серебро» корпоративного забега. Преодолев дистанцию за один час три минуты и 14 секунд, они показали второй результат этой части «Гонки Героев», пропустив вперед лишь первую команду Казанского вертолетного завода.
— Уф! Все выложились и все хорошо! ТАИФу спасибо за возможность поучаствовать. Всем удачи. Главное — без травм и сходов! — не сдерживал эмоций представитель пришедшей к финишу с шестым результатом команды «Дизель», также от АО «ТАИФ-НК», Айдар Сахабутдинов.
На вопрос, что для команды оказалось самым приятным сюрпризом, а что — самым сложным испытанием, ответил, ни минуты не раздумывая:
— Самым приятным была вода охлаждающая. А самой тяжелой была грязь. Но и самым интересным — тоже была грязь (улыбается). А вот холодно сегодня точно не было! Мы же бежим!
— А я кроссовок почти потеряла, — сообщила журналисту «Реального времени» новичок «Гонки героев» — сотрудница строительной компании ООО «ТАИФ-СТ» Алия Набиуллина, выступавшая за команду «ТАИФ». — Но тем не менее до финиша дошли все! Добежали! Было скользко, но это было здорово! Эмоции зашкаливают! И спасибо большое команде за поддержку. На протяжении всей гонки и подбадривали, и помогали, — продолжила она.
Левый кроссовок и впрямь наполовину лишился подошвы. Но настроения представительницы команды, пришедшей к финишу с 16-м результатом (все три команды Группы ТАИФ вошли в топ-20 корпоративного забега), авария с обувью ничуть не испортила.
— У меня много знакомых, коллег, кто участвуют в «Гонке Героев». Подумала: «А почему я не бегу?» Попробовала. Понравилось. В следующем году буду участвовать обязательно! — озвучила свои дальнейшие планы Алия Набиуллина.
И можно быть уверенными, что вместе с ней на стартовую линию выйдут еще больше коллег по работе. Любовь к спорту и стремление к победам в компаниях Группы ТАИФ год от года набирают все больший размах.
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