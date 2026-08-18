Дождь, ветер, адреналин и новая трасса: Иннополис впервые принял «Гонку Героев»

Все три команды, представлявшие Группу ТАИФ, вошли в топ-20 сильнейших корпоративного забега

Фото: Динар Фатыхов

Капризы погоды не стали помехой для настоящих героев: в Иннополисе впервые состоялся масштабный старт легендарной «Гонки Героев». Под холодным дождем и пронизывающим ветром более 4 300 участников бросили вызов коллегам по увлечению и самим себе. В их числе — три команды Группы ТАИФ. Две из них представляли АО «ТАИФ-НК», еще одна объединила в себе специалистов АО «ТАИФ», АО «ТГК-16», ООО «ТАИФ-СТ». Подробности — в репортаже «Реального времени».

Температура +13°C

С раннего утра площадь у спорткомплекса «Иннополис» бурлила: волна за волной прибывали участники Гонки и группы поддержки. Люди съезжались не только со всего Татарстана и соседних регионов, но и издалека. Кому-то пришлось добираться до самого молодого города России не один десяток часов. И все это — ради того, чтобы, кому-то вновь, а кому-то впервые попробовать себя на прочность. И первым испытанием стала погода.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Не припомню, чтобы довелось стартовать летом всего при +13°C, да еще и под дождем, — делились ощущениями опытные участники «Гонки Героев».

— Ничего, скоро согреемся, — не унывали другие.

Основания утверждать это были веские: впереди у более чем 430 команд (по 10 человек в каждой) были трасса протяженностью 8,6 километра по пересеченной местности и 25 препятствий.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Это точно настоящая гонка героев. Все, кто сюда приехали, уже доказали, что им не страшна никакая непогода, никакие условия и препятствия. Их командный дух очень силен. Группу ТАИФ представляют три команды, в составе которых работники АО «ТАИФ-НК», АО «ТАИФ», АО «ТГК-16», ООО «ТАИФ-СТ». Я горжусь тем, что с нами работают такие люди! — в разговоре с журналистом «Реального времени» подчеркнула приехавшая поддержать коллег исполнительный директор по учету, отчетности и кадрам АО «ТАИФ» Гульнара Валеева. И добавила: — В Менделеевске (гонка состоялась в конце июля, — прим. ред.) была жара — очень тяжелые погодные условия. Но самые крепкие и самые сильные — как раз те команды, которые сейчас здесь.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Есть большое желание поучаствовать в Гонке у наших ребят, а у меня — поболеть за них. Участвуем ежегодно. И в Самару ездили, и в Казани постоянные участники, и в Менделеевске. Погода — не помеха, настроение — бодрое. Настроены только на победу. Верю в наши команды! — вступил в разговор помощник генерального директора по общим вопросам АО «ТАИФ-НК» Владимир Гатунок.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С собой из Нижнекамска он привез корпоративные флаги, развернув которые, намеревался подбодрить коллег на старте и встречать на финише.

«Новая площадка — всегда волнительно»

4 300 участников! Только в корпоративных стартах заявились 129 команд. В их числе — три команды Группы ТАИФ, в составе которых были работники АО «ТАИФ-НК», АО «ТАИФ», АО «ТГК-16», ООО «ТАИФ-СТ». «Бензоделы» из АО «ТАИФ-НК» уже и сами стали легендами Гонок: золото в прошлом году в Самаре, серебро в Менделеевске в июле этого года (и это в 30-градусную жару!) и снова серебро в Иннополисе. Команда «Дизель» — седьмые, сборная команда «ТАИФ» также стабильно в лидерах — в общем зачете они расположились на 16-м месте.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но прежде чем выйти на старт и попробовать трассу на прочность, участников ожидала официальная церемония открытия.

— Отрадно, что спортивных мероприятий в Иннополисе становится все больше. Желаю вам, чтобы хватало энергии, силы духа и, самое главное, хорошего настроения. Надеюсь, что «Волжская тропа», которую вы будете проходить, вам понравится, город Иннополис — запомнится, и «Гонка Героев» в Иннополис еще не раз вернется, — поприветствовал участников состязаний врио мэра Иннополиса Ильдар Хуззятов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— От имени всего многонационального спортивного Татарстана я очень рада приветствовать вас здесь в Иннополисе. Чувство плеча, чувство локтя, командный дух — все это сегодня здесь есть, — присоединилась к выступающему член Комиссии по правовым вопросам и общественному контролю Общественной палаты Республики Татарстан, заслуженный тренер России по легкой атлетике Ольга Павлова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Для нас — команды «Лиги героев» — новая площадка — это всегда очень волнительно. Но уже на этапе подготовки трассы мы понимали: все будет хорошо, все пройдет отлично. Погода — настоящая геройская. Друзья, всем легких ног, крепких рук и наслаждайтесь трассой! — дал официальный старт событию руководитель всероссийского спортивного проекта «Гонка Героев» Игорь Кактыш.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ну а после церемонии открытия — разминка. Разогреть мышцы перед стартом — важнейшая задача. Сделать это всей командой под бодрую музыку — еще и зарядиться позитивом.

С интервалом в минуту

Именно так выходили на старт команды-участницы «Гонки Героев». Едва за первым поворотом скрывались спины предыдущих спортсменов, к забегу готовились следующие. Команды Группы ТАИФ отправились покорять трассу друг за другом.

предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

Испытания начались с первых шагов: размокшая глина липла на кроссовки, на склонах ноги норовили отправить бегуна в неуправляемое скольжение. А впереди ожидала комплексная полоса препятствий: барьеры, сетка, под которой предстояло проползти, увесистый груз для переноса, двухметровые заборы, рукоходы, проверка на баланс — бревна, по которым нужно было пройти и не упасть, глубокие рвы, зигзагообразные окопы, лианы, траншеи, канаты, брод, спуск в трубе и многое другое.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

25 преград на пути к победе. Где-то приходилось подныривать, что-то перелезать. Каждой следующей команде приходилось сложнее: разбитая ногами пробежавших раньше дорожка липла к кроссовкам пудовыми гирями, препятствия становились скользкими, руки срывались с рукохода, грунт под сеткой превратился в жидкую кашу...

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Именно тут в полной мере проявлялась готовность работать единой командой: помочь тем, кому сложнее, поддержать менее ловкого, подождать отстающего.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В единстве — сила! Они все очень крутые! Мне кажется, что члены команд, когда вместе проходят все эти испытания, открывают и себя, и друг друга с новых сторон. Те, кто не подвел в таких условиях, и в работе точно не подведут! — поделилась мнением наблюдавшая за прохождением дистанции Гульнара Валеева.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Бег был сложный»

— Давай-давай! Осталось всего 500 метров! — крик одной из болельщиц, адресованный членам своей команды, волшебным образом подстегнул всех, кто его услышал. Вот только последним препятствием перед финишной прямой стала «Высокая стена».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наклонная плоскость, толстые канаты. Не так уж и высоко, если бы не дождь и слой скользкой глины. Глаза боятся — тело делает. Первый уже наверху. Поддержать, подтянуть, подтолкнуть.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Затем несколько секунд на спуск. Флаги в руки и… Гонка окончена!

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На грудь героев вешают жетон. Он просто золотистого цвета. Но для тех, кто сумел пересечь финишную черту, он дороже золота. Это символ: знак, подтверждающий, что еще одна «Гонка Героев» покорилась сильным духом и командной работой.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

— Знаете, а по сравнению с Менделеевском эта трасса оказалась намного легче. Но только в плане физики. А вот побегать пришлось очень серьезно. И это было непросто! Невозможно разогнаться! Скользко, грязно, постоянно поскальзываешься и падаешь. Набрать ту скорость, с которой мы привыкли бегать, просто не реально. Грязь рулит! Испытания прошли на ура! Бег был самый сложный, — сразу после финиша поделился впечатлениями Альберт Валеев — капитан команды «Бензоделы», представляющий АО «ТАИФ-НК».

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

К слову, «Бензоделы» взяли «серебро» корпоративного забега. Преодолев дистанцию за один час три минуты и 14 секунд, они показали второй результат этой части «Гонки Героев», пропустив вперед лишь первую команду Казанского вертолетного завода.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

— Уф! Все выложились и все хорошо! ТАИФу спасибо за возможность поучаствовать. Всем удачи. Главное — без травм и сходов! — не сдерживал эмоций представитель пришедшей к финишу с шестым результатом команды «Дизель», также от АО «ТАИФ-НК», Айдар Сахабутдинов.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

На вопрос, что для команды оказалось самым приятным сюрпризом, а что — самым сложным испытанием, ответил, ни минуты не раздумывая:

— Самым приятным была вода охлаждающая. А самой тяжелой была грязь. Но и самым интересным — тоже была грязь (улыбается). А вот холодно сегодня точно не было! Мы же бежим!

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

— А я кроссовок почти потеряла, — сообщила журналисту «Реального времени» новичок «Гонки героев» — сотрудница строительной компании ООО «ТАИФ-СТ» Алия Набиуллина, выступавшая за команду «ТАИФ». — Но тем не менее до финиша дошли все! Добежали! Было скользко, но это было здорово! Эмоции зашкаливают! И спасибо большое команде за поддержку. На протяжении всей гонки и подбадривали, и помогали, — продолжила она.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Левый кроссовок и впрямь наполовину лишился подошвы. Но настроения представительницы команды, пришедшей к финишу с 16-м результатом (все три команды Группы ТАИФ вошли в топ-20 корпоративного забега), авария с обувью ничуть не испортила.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— У меня много знакомых, коллег, кто участвуют в «Гонке Героев». Подумала: «А почему я не бегу?» Попробовала. Понравилось. В следующем году буду участвовать обязательно! — озвучила свои дальнейшие планы Алия Набиуллина.

Реклама АО «ТАИФ-НК». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

И можно быть уверенными, что вместе с ней на стартовую линию выйдут еще больше коллег по работе. Любовь к спорту и стремление к победам в компаниях Группы ТАИФ год от года набирают все больший размах.