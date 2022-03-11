Минобороны РФ: с начала спецоперации выведены из строя более 3,3 тысячи военных объектов Украины

В рамках спецоперации России на Украине ликвидированы еще 82 объекта ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, за последние сутки в воздухе были сбиты три беспилотных летательных аппарата, в том числе два «Байрактар ТБ-2». В общей сложности с начала спецоперации уничтожено 3 346 военных объектов Украины.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Конашенков добавил, что российские военные захватывают большое количество переносных зенитных ракетных комплексов различных типов, сообщает ТАСС.

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Диана Жиленкова