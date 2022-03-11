Новости общества

23:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минобороны РФ: с начала спецоперации выведены из строя более 3,3 тысячи военных объектов Украины

20:58, 11.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны РФ: с начала спецоперации выведены из строя более 3,3 тысячи военных объектов Украины
Фото: function.mil.ru

В рамках спецоперации России на Украине ликвидированы еще 82 объекта ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, за последние сутки в воздухе были сбиты три беспилотных летательных аппарата, в том числе два «Байрактар ТБ-2». В общей сложности с начала спецоперации уничтожено 3 346 военных объектов Украины.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Конашенков добавил, что российские военные захватывают большое количество переносных зенитных ракетных комплексов различных типов, сообщает ТАСС.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также