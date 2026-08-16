Над Россией за сутки сбили девять ракет «Фламинго» и 1478 БПЛА
Минобороны России опубликовало сводку за день
Над Россией за сутки сбили девять ракет «Фламинго» и 1478 вражеских беспилотников. Соответствующая статистика приводится в дневной сводке Минобороны РФ.
Всего российское ПВО также сбило за сутки 14 управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.
Минобороны РФ сообщает о поражении различных объектов инфраструктуры в 159 районах Украины. В том числе под удары российских ракет, беспилотников и артиллерии попали цеха сборки БПЛА большой дальности и безэкипажных катеров, а также пунктов временного содержания украинских войск.
Напомним, в ночные часы над территорией России и акваториями Азовского и Черного морей было сбито 822 беспилотника.
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