Новости общества

09:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Следкоме России возбудили еще два уголовных дела по фактам обстрелов территорий Донбасса

21:19, 17.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В Следкоме России возбудили еще два уголовных дела по фактам обстрелов территорий Донбасса
Фото: sledcom.ru

Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела по фактам обстрелов территорий Донбасса. По данным ведомства, преступные действия были совершены украинскими силовиками в период с 15 по 17 марта.

Уголовные дела возбуждены по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ», передает ТАСС.

Фото: sledcom.ru

Вчера Следком возбудил первые уголовные дела за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ. Например, одно из них заведено против блогера и предпринимательницы Вероники Белоцерковской, известной как Белоника. Ей грозит наказание — от 3 млн рублей штрафа до 10 лет колонии.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также