В Следкоме России возбудили еще два уголовных дела по фактам обстрелов территорий Донбасса

Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела по фактам обстрелов территорий Донбасса. По данным ведомства, преступные действия были совершены украинскими силовиками в период с 15 по 17 марта.

Уголовные дела возбуждены по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ», передает ТАСС.

Фото: sledcom.ru

Вчера Следком возбудил первые уголовные дела за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ. Например, одно из них заведено против блогера и предпринимательницы Вероники Белоцерковской, известной как Белоника. Ей грозит наказание — от 3 млн рублей штрафа до 10 лет колонии.

Диана Жиленкова