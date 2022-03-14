Крым и Донбасс связали сухопутным коридором

Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов сообщил, что полуостров и Донбасс удалось связать сухопутным коридором. По его словам, была взята под контроль автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя.

— Дорога может стать важной для Крыма магистралью, связывающей полуостров с Мариуполем — металлургическим центром Приазовья — и промышленным регионом Донбасса. В советское время эта трасса с твердым покрытием обеспечивала сквозную перевозку от Евпатории через Мариуполь к Донецку хозяйственных грузов, — цитирует Мурадова «РИА Новости».

Пока что эта дорога будет использоваться для доставки гуманитарных грузов населению освобожденных районов ДНР.

Фото: скриншот yandex.ru/maps

Вице-премьер Крыма сообщил, что теперь нужно надо думать о взаимодействии в перевозках грузов через морские порты Крыма и ключевые порты Мариуполя и Бердянска.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Через несколько дней в Крым начала поступать вода из Днепра — долгое время это было невозможно из-за сооруженной дамбы. Российские военные ликвидировали ее. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, продолжается работа по возвращению днепровской воды в Крым. Бетонную дамбу в Каланчакском районе Херсонской области соорудили в 2014 году, когда Крым стал частью России, с целью водной блокады полуострова. По словам Сергея Аксенова, для запуска воды в Крым необходимо решить ряд проблем.

Накануне Мурадов сообщил, что Украина попыталась «прощупать» противовоздушную оборону Крыма с помощью беспилотника Ту-141 «Стриж», который запустили со стороны Одессы,

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