Минобороны России: на Украине готовится провокация с применением ядовитых веществ против мирных жителей

Фото: Максим Платонов

«Любая попытка провокации будет раскрыта»

Министерство обороны сообщило, что Служба безопасности Украины при поддержке западных стран готовит провокацию с применением ядовитых веществ против мирных жителей. Делается это для того, чтобы обвинить Россию в применении химического оружия против населения Украины, отметили в МО РФ.

Чтобы пресечь провокации российские военные на освобожденной территории берут опасные объекты под контроль. Также в МО сообщили об обнаружении в 4-й бригаде украинской нацгвардии карты Украины с объектами и типами хранящихся ядовитых веществ.

— Любая попытка провокации СБУ с использование отравляющих веществ будет раскрыта, — подчеркнули в Минобороны.

В Минобороны подчеркнули, что в подразделениях российских вооруженных сил, участвующих в специальной военной операции, нет и не может быть химических боеприпасов, так как они все уничтожены.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Напомним, 27 февраля Министерство обороны России сообщило, что украинские военные в пригородах Киева, вблизи аэродрома Гостомель, начали массово применять боеприпасы, начиненные фосфором В Минобороны обратили внимание, что они запрещены третьим протоколом Конвенции ООН «О негуманном оружии» 1980 года.

Через несколько дней Минобороны России заявило, что Киев экстренно пытался зачистить следы реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США, — для недопущения вскрытия фактов нарушения статьи 1 Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия. Согласно документам, там проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. А начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения. Документы, имеющиеся в распоряжении у ВС РФ, подтверждают многочисленные случаи передачи биологических образцов граждан Украины за рубеж.

«Все подразделения российских вооруженных сил находятся за пределами Чернигова»

Также Минобороны России опровергло сообщения о якобы убийстве мирных жителей в Чернигове силами ВС РФ.

— Все подразделения российских вооруженных сил находятся за пределами Чернигова, блокируя дороги, и никаких наступательных действий на город не ведут. На видеокадрах, тиражируемых украинскими пропагандистами, нет никаких следов от разрывов боеприпасов. Все окна в близлежащих зданиях целые. Никаких повреждений стен, других следов взрыва на земле нет, — говорится в сообщении ведомства.

В МО сообщили, что все погибшие люди — это жертвы украинских националистов, либо это постановка СБУ.

— Хотим обратить внимание, что одновременно с украинскими интернет-ресурсами, данный фейк, без какой-либо проверки и получения доказательств, был опубликован на официальных страницах посольства США на Украине в социальных сетях. При этом само посольство, как известно, давно находится даже не в Киеве, а во Львове. И в упор не замечает, как российские военнослужащие доставляют и раздают жителям Черниговской области сотни тонн гуманитарной помощи в населенных пунктах, освобожденных от националистов, — отметили в Минобороны.

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