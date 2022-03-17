Подоляк о переговорах с Россией: согласование спорных пунктов может занять до полутора недель

Фото: посольство России в Белоруссии

Согласование спорных пунктов в российско-украинских переговорах может занять от нескольких дней до полутора недель. За этот период стороны должны приблизиться к составлению мирного договора, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, после завершения работы над соглашением может состояться встреча президента РФ Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского. Подоляк допустил, что встреча лидеров стран может пройти в течение ближайших недель, передает ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Украина и Россия пока не близки к подписанию договоренностей. По его словам, российская делегация на переговорах с Украиной готова работать круглосуточно, но украинская сторона не демонстрирует такого рвения.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что у российской стороны нет цели захватить или разрушить Украину. Также в планах отсутствует свержение Зеленского.

Диана Жиленкова