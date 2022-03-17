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Подоляк о переговорах с Россией: согласование спорных пунктов может занять до полутора недель

17:18, 17.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 2
Подоляк о переговорах с Россией: согласование спорных пунктов может занять до полутора недель
Фото: посольство России в Белоруссии

Согласование спорных пунктов в российско-украинских переговорах может занять от нескольких дней до полутора недель. За этот период стороны должны приблизиться к составлению мирного договора, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, после завершения работы над соглашением может состояться встреча президента РФ Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского. Подоляк допустил, что встреча лидеров стран может пройти в течение ближайших недель, передает ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Украина и Россия пока не близки к подписанию договоренностей. По его словам, российская делегация на переговорах с Украиной готова работать круглосуточно, но украинская сторона не демонстрирует такого рвения.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что у российской стороны нет цели захватить или разрушить Украину. Также в планах отсутствует свержение Зеленского.

Диана Жиленкова
Общество

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17 мар
    Если марионеточно-фашистская власть на Украине останется после "блистательных" переговоров, то расхлебывать кровавое месиво впереди, придется российскому и украинскому народам из поколения в поколение ( это голубая мечта Запада и США и будет похлестче заложенной «мины»).Англо-саксы так уже сделали с Индией и Пакистаном. ПОЭТОМУ, только новая власть, без фашистов, на Украине и денацификацию с демилитаризацией проведет, и БРАТСТВО с Россией возродит. Другого не дано .
    " Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила. которая бы пересилила РУССКУЮ СИЛУ ! " ( Н.В.Гоголь,великий украинец,русский писатель).
    . Дело РОССИИ правое, бандеровские нацики будут УНИЧТОЖЕНЫ, мир придет на многострадальную землю родной, братской Украины !

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  • Анонимно 06:29
    Когда речь идет о жизни и здоровье, то затягивать переговоры это бесчеловечно. Режим в Украине именно режим, а не народная власть.
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