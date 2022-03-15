Минобороны РФ: за сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР эвакуированы более 1,8 тысячи детей

За минувшие сутки из опасных районов Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) были эвакуированы 11 372 человека, включая 1 873 ребенка. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, в заложниках у боевиков на Украине по-прежнему находятся свыше 7 тысяч иностранных граждан, а также экипажи 70 иностранных судов, которые заблокированы в местных портах.

Фото: Максим Платонов (архив)

В населенные пункты пяти областей Украины, ЛНР и ДНР доставлено 2 709 тонн гуманитарного груза. За последние сутки мирные граждане освобожденных районов получили 544 тонны предметов первой необходимости, в том числе лекарства и продукты питания, передает ТАСС.

Накануне стало известно, что Организация Объединенных Наций (ООН) выделит $40 млн на оказание гуманитарной помощи украинцам. Выделенные средства помогут доставить в страну необходимые запасы продуктов питания, воды и лекарств.

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Диана Жиленкова