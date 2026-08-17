Дело о гибели ребенка от нападения собак в Васильево направлено в суд

Троих местных жителей обвиняют в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Фото: Динар Фатыхов

Зеленодольская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о гибели девочки, которую загрызли безнадзорные собаки.

Происшествие случилось 28 ноября 2025 года на остановке в СНТ «Здоровье» в Васильево.

Трое местных жителей предстанут перед судом. Их обвиняют в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура также подала иск о компенсации морального вреда.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что фигурантом дела о нападении собак на девочку в Васильево стал депутат совета Айшинского сельского поселения Зеленодольского района. Двоих отправили под домашний арест.

Чуть позже в Госдуме собралась рабочая группа по совершенствованию законодательства по защите граждан от нападения бездомных животных. Мать, потерявшая ребенка, потребовала ввести безвозвратный отлов по всей стране, но регионы пока не торопятся идти на эти меры, в том числе из-за нехватки бюджетных средств.

Зульфат Шафигуллин