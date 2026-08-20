В суде Казани прокурор запросил 5 лет колонии для экс-пиарщика «Бизнес онлайна»

Обвиняемый Анвар Айнутдинов отрицает хищение 7 млн рублей в ходе реализации татарстанского проекта поддержки предпринимателей

Фото: Михаил Захаров

Сегодня в Вахитовском суде Казани стартовали прения по уголовному делу о предполагаемом уводе средств в рамках инициированного Минэкономики и прокуратурой РТ проекта «Проверенный бизнес». Гособвинитель запросил для отрицающего вину подсудимого Анвара Айнутдинова 5 лет колонии общего режима, сообщает журналист «Реального времени».

Также представитель прокуратуры Вахитовского района просил удовлетворить в полном объеме иск коллег из Приволжского района. Иск он адресовал как подсудимому, так и лицу, чье уголовное преследование прекращено. Признанный потерпевшим Фонд поддержки предпринимательства РТ исковых требований не заявлял, да и причинение ущерба отрицал.

В свою очередь защита в прениях настаивала на несостоятельности и неконкретности обвинения в том, что работа по консультированию предпринимателей по части проверок, получившая признание на уровне президента РФ Владимира Путина, не проводилась.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, Айнутдинов — бывший пиарщик издания «Бизнес онлайн», в 2016—2022 годах работал арбитражным управляющим, в настоящее время является владельцем и директором компаний «Корпорация права» и «МТК» — одна ведет деятельность в сфере права, другая — оказывает вспомогательные услуги в сфере перевозок. Также бизнесмен является председателем правления республиканской общественной организации «Союз проверенных предпринимателей Татарстана».

Его преследование связано с республиканским проектом поддержки предпринимателей «Проверенный бизнес», в реализации которого оперативники экономической полиции и руководитель районного отдела Следкома Марсель Мустафин (позже оставил службу, не сумев доказать законность доходов на покупку квартиры в Турции и ряда других активов) в 2022 году усмотрели признаки преступления — посчитали недостоверными представленные в Фонд поддержки предпринимательства РТ отчеты о консультациях предпринимателей экспертами из числа ветеранов Роспотребнадзора, ФНС, Трудовой инспекции, Госпожнадзора и других инстанций.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Изначально обвинения предъявили двоим — известному казанскому журналисту Сергею Кощееву, который с 2017-го по приглашению Артема Здунова — на тот момент главы Минэкономики РТ — занимался разработкой и реализацией проекта «Провбиз», и Анвару Айнутдинову.

Общий ущерб бюджету в СК оценили в 14 млн рублей, несмотря на то, что предполагаемый потерпевший — фонд — с заявлением о преступлении не обращался. А в суде представитель фонда четко заявляла — никаких нареканий по поводу неоказания услуг либо их качества в рамках проекта «Проверенный бизнес» к заказчику не поступало, ущерб в ФПП и министерстве не выявляли, о якобы совершенном преступлении узнали из текста обвинения.

Первый процесс по этому делу в Приволжском суде Казани закончился в 2023-м возвратом материалов в прокуратуру, повторно тот же суд отказался рассматривать это дело, указав, что предполагаемые преступления, как следует из фабулы обвинения, относятся к подсудности Вахитовского райсуда. Последний принял дело в 2025 году и прекратил преследование Сергея Кощеева по ходатайству начальника республиканского пункта отбора на контрактную службу РТ и военкома двух районов столицы РТ. Во время участия в СВО в качестве гранатометчика Кощеев потерял часть руки, получил осколочные ранения, а после лечения в госпитале был награжден медалью «За отвагу».

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В итоге в настоящее время суд не рассматривает доказательства по первому эпизоду обвинения, затрагивающему период с января по декабрь 2019-го, и выплаченные 6,98 млн рублей «за якобы оказанные консультационные услуги из числа ранее выделенных Минэкономики РТ субсидий на реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Предметом процесса стал второй эпизод дела: он касается работы проекта поддержки предпринимателей в течение 2020 года — по договору между ФПП и директором ООО «Корпорация права» Анваром Айнутдиновым. По версии обвинения, неустановленное лицо, чье преследование судом прекращено, вступило в сговор с Айнутдиновым, и все тем же способом по договорам с ФПП якобы было похищено 7,33 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Именно по этому эпизоду прокурор и запросил для подсудимого реальный срок, указав в качестве смягчающих обстоятельств наличие двух малолетних детей.

Айнутдинов настаивал на невиновности, отмечая, что никаких доказательств хищения попросту не существует, а его первоначальное частичное признание вины вызвано исключительно давлением со стороны силовиков.

Допрошенный судом Сергей Кощеев также заявлял, что его «признания» сочинялись сотрудниками СК, а реальную работу по проекту подтверждает победа «Провбиза» на Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ и запуск его «клонов» в пяти регионах страны, включая новую вотчину Артема Здунова — Мордовию.

Подробности — в репортаже с сегодняшнего заседания.