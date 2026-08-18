В Московском регионе сбили свыше 180 БПЛА, один беспилотник попал в склад WB

В результате атаки пострадали три человека

Фото: Арсений Фавстрицкий

За период с вечера вчерашнего дня до 5:00 в Московском регионе было уничтожено 180 беспилотных летательных аппаратов. Всего нацелилось на регион 620 дронов, сообщил мэр столицы России Сергей Собянин. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев добавил, что в результате атаки пострадали три человека, в том числе ребенок.

Воробьев уточнил, что дроны были сбиты в населенных пунктах: Богородское, Раменское, Павловский Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Ступино, Коломна и Электросталь. В Раменском округе девочка получила осколочное ранение кисти после падения БПЛА на частный дом. В Богородском округе была травмирована женщина из-за обломков дрона, а в Коломне пострадал мужчина.

В деревне Кузнецы Павлово-Посадского округа сгорел полностью частный дом, а в самом Павловском Посаде загорелась крыша многоквартирного дома, жителей эвакуировали, и пострадавших не было. В Богородском два частных дома получили повреждения, в Ногинске — гостевой дом. В Коломне обломки дрона привели к пожару в торговом павильоне и повреждению зданий ЗАГСа, магазина, а также окон жилого дома. В Котельниках загорелись строительные леса на территории нового жилого комплекса, а в Электростали были повреждены автомобиль и трансформаторная подстанция. Также в Раменском округе пострадал один частный дом.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Беспилотник также поразил склад Wildberries в Подмосковье. По информации пресс-службы маркетплейса, логистический комплекс получил незначительные повреждения, обломки задели стену здания, однако восстановительные работы были проведены оперативно.

Никита Егоров