Силуанов: Россия из-за санкций лишилась доступа к $300 млрд своих резервов

Фото: Олег Тихонов

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что из-за санкций западных стран, заблокировавших доступ РФ к части золотовалютных резервов, страна лишилась возможности использовать $300 млрд своих резервов. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам главы Минфина, это примерно половина имевшихся золотовалютных резервов ЦБ России. Общий их объем составлял около $640 млрд. Он также рассказал, что часть резервов РФ находится в юанях, в связи с чем Запад оказывает давление на Китай, чтобы ограничить доступ России к средствам.

Силуанов также добавил, что из-за этой заморозки у России возникли проблемы с исполнением обязательств, в том числе и долговых. Поэтому РФ будет платить свои обязательства по госдолгу в рублях, пока не будут разморожены ее золотовалютные резервы.

Он отметил, что российские банки оказались в непростой ситуации, однако запасы капитала позволяют функционировать даже попавшим под самые жесткие санкции. Кроме того, Россия имеет достаточно средств для обеспечения производства необходимых товаров и расчетов.

Фото: Максим Платонов

В конце февраля Силуанов назвал стабильной экономическую и финансовую ситуацию в России. По его словам, банки и другие финансовые организации продолжают работу в штатном режиме, им обеспечат постоянный доступ к ликвидности и регуляторные послабления.



Дарья Акимова