Советник главы офиса Зеленского: в российско-украинских переговорах взята техническая пауза до 15 марта

Фото: посольство России в Белоруссии (архив)

В российско-украинских переговорах взята техническая пауза до вторника, 15 марта. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, обсуждение продолжается. Технический перерыв организован для проведения дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений, передает «РИА Новости».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задачей переговоров с Россией является организация встречи с лидером РФ Владимиром Путиным. По его словам, украинская сторона должна получить «нормальные и действенные гарантии».

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова