Песков: предатели исчезают из нашей жизни — кто-то покидает должность, кто-то — страну

«В подобные нелегкие времена очень много людей показывают свою сущность»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на фоне спецоперации РФ на Украине проявляются и предатели.

— В подобные нелегкие времена очень много людей показывают свою сущность. Очень многие люди показывают себя предателями, по-русски говоря. Они сами исчезают из нашей жизни. Кто-то уходит с должностей, кто-то — из активной служебной жизни, кто-то — покидает страну, — заявил он.

Так он объяснил слова Владимира Путина о «самоочищении» общества.

Любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку, выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы.

Фото: kremlin.ru

Песков ответил на вопрос о том, планируются ли поездки Путина на фронт по аналогии с августом 1943 года, когда в Великой Отечественной войне был переломный момент:

— Я с вами не соглашусь в параллелях с Великой Отечественной войной, это все-таки о разном идет речь. Поездки не планируются.

О переговорах с Украиной

Контакты российских и украинских переговорщиков продолжатся 17 марта, сообщил Песков

— Наша делегация во главе с [помощником президента Владимиром] Мединским, с участием экспертов и соответствующих ведомств готова работать круглосуточно, и она демонстрирует эту готовность. К сожалению, аналогичного рвения с украинской стороны мы не видим, — констатировал Песков.

Он отметил, что публикация Financial Times о якобы подготовленном соглашении между Россией и Украиной не соответствует действительности.

— Там есть правильные элементы, но в целом это не соответствует действительности. Работа [над соглашением] продолжается. Когда будет [прогресс], мы сообщим, — отметил пресс-секретарь президента РФ.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся актуальная информация о специальной военной операции на Украине — в сюжете интернет-газеты.