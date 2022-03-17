Песков: предатели исчезают из нашей жизни — кто-то покидает должность, кто-то — страну
«В подобные нелегкие времена очень много людей показывают свою сущность»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на фоне спецоперации РФ на Украине проявляются и предатели.
— В подобные нелегкие времена очень много людей показывают свою сущность. Очень многие люди показывают себя предателями, по-русски говоря. Они сами исчезают из нашей жизни. Кто-то уходит с должностей, кто-то — из активной служебной жизни, кто-то — покидает страну, — заявил он.
Так он объяснил слова Владимира Путина о «самоочищении» общества.
Любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку, выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы.
Песков ответил на вопрос о том, планируются ли поездки Путина на фронт по аналогии с августом 1943 года, когда в Великой Отечественной войне был переломный момент:
— Я с вами не соглашусь в параллелях с Великой Отечественной войной, это все-таки о разном идет речь. Поездки не планируются.
О переговорах с Украиной
Контакты российских и украинских переговорщиков продолжатся 17 марта, сообщил Песков
— Наша делегация во главе с [помощником президента Владимиром] Мединским, с участием экспертов и соответствующих ведомств готова работать круглосуточно, и она демонстрирует эту готовность. К сожалению, аналогичного рвения с украинской стороны мы не видим, — констатировал Песков.
Он отметил, что публикация Financial Times о якобы подготовленном соглашении между Россией и Украиной не соответствует действительности.
— Там есть правильные элементы, но в целом это не соответствует действительности. Работа [над соглашением] продолжается. Когда будет [прогресс], мы сообщим, — отметил пресс-секретарь президента РФ.
«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся актуальная информация о специальной военной операции на Украине — в сюжете интернет-газеты.
комментарии
Дело РОССИИ правое, бандеровские нацики будут УНИЧТОЖЕНЫ, мир придет на многострадальную землю родной, братской Украины !
.. Советский директор школы, после Великой Отечественной войны, писал :« Я пережил концлагерь, мои глаза видели то, чего не должен видеть ни один человек: — как ученые инженеры строят газовые камеры; - как квалифицированные врачи отравляют детей; — как обученные медсёстры убивают младенцев; — как выпускники высших учебных заведений расстреливают и сжигают детей и женщин… Поэтому я не доверяю образованности» ( как образованный шут и клоун Зеленский превратился в кровопийцу украинского и российского народов )
На нашем Знамени освобождения Украины от марионеточно-фашистских палачей образы славного партизанского батьки - Сидора Артемьевича Ковпака, беспощадно давившего бандеровцев, поэта-патриота,Ярослава Александровича Галана, зарубленного топором бандеровскими нациками во Львове, великого поэта, творца и созидателя цветущей Украины, Павло Григорьевича Тычины, истинного сына всего советского народа, Леонида Ильича Брежнева... .
Только новая власть, без фашистов, на Украине и денацификацию с демилитаризацией проведет, и БРАТСТВО с Россией возродит. Другого не дано.
Дело РОССИИ правое, бандеровские нацики будут УНИЧТОЖЕНЫ, мир придет на многострадальную землю родной, братской Украины !