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Песков: предатели исчезают из нашей жизни — кто-то покидает должность, кто-то — страну

13:32, 17.03.2022 2 Сюжет: Военная операция на Украине: только проверенная информация
Песков: предатели исчезают из нашей жизни — кто-то покидает должность, кто-то — страну
Фото: kremlin.ru

«В подобные нелегкие времена очень много людей показывают свою сущность»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на фоне спецоперации РФ на Украине проявляются и предатели.

— В подобные нелегкие времена очень много людей показывают свою сущность. Очень многие люди показывают себя предателями, по-русски говоря. Они сами исчезают из нашей жизни. Кто-то уходит с должностей, кто-то — из активной служебной жизни, кто-то — покидает страну, — заявил он.

Так он объяснил слова Владимира Путина о «самоочищении» общества.

Любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку, выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы.
Фото: kremlin.ru

Песков ответил на вопрос о том, планируются ли поездки Путина на фронт по аналогии с августом 1943 года, когда в Великой Отечественной войне был переломный момент:

— Я с вами не соглашусь в параллелях с Великой Отечественной войной, это все-таки о разном идет речь. Поездки не планируются.

О переговорах с Украиной

Контакты российских и украинских переговорщиков продолжатся 17 марта, сообщил Песков

— Наша делегация во главе с [помощником президента Владимиром] Мединским, с участием экспертов и соответствующих ведомств готова работать круглосуточно, и она демонстрирует эту готовность. К сожалению, аналогичного рвения с украинской стороны мы не видим, — констатировал Песков.

Он отметил, что публикация Financial Times о якобы подготовленном соглашении между Россией и Украиной не соответствует действительности.

— Там есть правильные элементы, но в целом это не соответствует действительности. Работа [над соглашением] продолжается. Когда будет [прогресс], мы сообщим, — отметил пресс-секретарь президента РФ.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся актуальная информация о специальной военной операции на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Дарья Пинегина
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комментарии

  • Анонимно 14:13
    Пляшуще-поющая "камарилья" для государства особой ценности не представляет. Россия всегда взрастит новые таланты. Но, вот , к сожалению, живущие заграницей олигархи нанесли ощутимый урон экономически. Например, Фридман, настоящий, из класса "паразитов" на теле РОССИИ, все вывел за кордон. А ведь это народные, российские деньги, хапнутые барыгами. Для Родины от таких олигархов "ни шерсти, ни молока". Как бы столько миллиардов нужны были сейчас во время военной спецоперации на Украине против марионеточно-фашистской хунты.
    Дело РОССИИ правое, бандеровские нацики будут УНИЧТОЖЕНЫ, мир придет на многострадальную землю родной, братской Украины !
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  • Анонимно 15:34
    " Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила. которая бы пересилила РУССКУЮ СИЛУ ! " ( Н.В.Гоголь,великий украинец,русский писатель).
    .. Советский директор школы, после Великой Отечественной войны, писал :« Я пережил концлагерь, мои глаза видели то, чего не должен видеть ни один человек: — как ученые инженеры строят газовые камеры; - как квалифицированные врачи отравляют детей; — как обученные медсёстры убивают младенцев; — как выпускники высших учебных заведений расстреливают и сжигают детей и женщин… Поэтому я не доверяю образованности» ( как образованный шут и клоун Зеленский превратился в кровопийцу украинского и российского народов )
    На нашем Знамени освобождения Украины от марионеточно-фашистских палачей образы славного партизанского батьки - Сидора Артемьевича Ковпака, беспощадно давившего бандеровцев, поэта-патриота,Ярослава Александровича Галана, зарубленного топором бандеровскими нациками во Львове, великого поэта, творца и созидателя цветущей Украины, Павло Григорьевича Тычины, истинного сына всего советского народа, Леонида Ильича Брежнева... .
    Только новая власть, без фашистов, на Украине и денацификацию с демилитаризацией проведет, и БРАТСТВО с Россией возродит. Другого не дано.
    Дело РОССИИ правое, бандеровские нацики будут УНИЧТОЖЕНЫ, мир придет на многострадальную землю родной, братской Украины !

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