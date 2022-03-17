Минобороны России сообщило об уничтожении склада боеприпасов, где хранились ракеты для комплекса «Точка-У»

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Вооруженные силы РФ уничтожили склад боеприпасов в Ровенской области, где хранились ракеты для комплекса «Точка-У». Об этом сообщили в Минобороны РФ.



Российские авиация и ПВО за прошедшие сутки сбили вертолеты Ми-24 и Ми-8, а также 12 беспилотников ВСУ. За сутки были уничтожены 11 зенитных ракетных комплексов, в том числе дивизион С-300 Украины.

Также военное ведомство сообщило, что США реализовывали на Украине секретный проект по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей в течение многих лет. По данным Минобороны, в рамках проекта США на Украине по переносу высокопатогенного птичьего гриппа оценивалась возможность нанести при этом экономический ущерб. Ведомство пообещало опубликовать новый пакет документов, передает ТАСС.



С начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили: 181 украинский самолет и вертолет, 172 беспилотных летательных аппарата, 170 зенитных ракетных комплексов, 1 379 танков и других боевых бронированных машин, 133 реактивные системы залпового огня, 514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 168 единиц специальной военной автомобильной техники.

Хронология операции на Украине, ее последствия, реакция — в сюжете «Реального времени».

Татьяна Леухина