От аспирантов в Татарстане ждут больше стартапов, от бизнеса — попыток получить федсредства

Как республика стремится к технологическому лидерству

Фото: Динар Фатыхов

Конференция по компрессорной технике для молодых специалистов в Казани собрала более 100 участников со всей России и даже зарубежных специалистов. Как сообщил на ней глава Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов, республика нацелена на поддержку изобретателей и рационализаторов со школьной скамьи. Впрочем, активности не хватает не от подростков, а от аспирантов: они разрабатывают стартапы, но недостаточно активно. Большей вовлеченности в программы поддержки ждут и от бизнеса. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Освоено меньше половины [средств]. Нет нормальных проектов»

В Казани проходит XII конференция по компрессорной технике для молодых специалистов. Участие в ней приняли более 100 человек из разных городов России: от Москвы и Санкт-Петербурга до Югорска (ХМАО) и Белгорода. По видеосвязи подключились коллеги из Беларуси.

Как подчеркнул глава Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов, в программе научно-технологического развития республики особое внимание уделяют поддержке изобретателей и рационализаторов.

— [Раньше,] когда мы говорили о технологическом предпринимательстве, все думали: «Ну, это предприниматель, какие-то проекты делает, деньги хочет заработать», а с наукой не связывали. <...> Сегодня, если ты имеешь какие-то склонности к инженерной деятельности, то уже со школы, я считаю, рационализация и изобретательство будут поддерживаться, потому что это государственная политика, — сказал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он порадовался, что школьники и студенты предлагают свои проекты, но обратил внимание: активность от аспирантов пока недостаточна, процент участия в программах невысокий. Важно, чтобы диссертации аспирантов были практико-ориентированными. «Диплом как стартап и стартап как диплом», — говорит Рифкат Минниханов.

К примеру, в рамках Университетской стартап-студии в 2025 году поддержали 21 проект. Общий объем средств — 900 млн рублей.

— Сегодня освоено меньше половины [суммы]. Нет нормальных проектов. 65% проектов, которые финансируются в студии, — из других регионов, — посетовал глава АН РТ.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Как бизнесу получить федеральное финансирование

Что касается крупного бизнеса, помочь ему в развитии может домен «Наука и инновации» — единая российская платформа, объединяющая сервисы и ресурсы для комплексного сопровождения научной и научно-технической деятельности. На сегодня Татарстан достаточно активен: занимает третье место по России. Однако его обеспечили лишь три компании: СИБУР, «Татнефть» и КАМАЗ.

— [Призываю] обратить внимание на этот домен. Это проекты, которые рассматриваются на федеральном уровне и могут получить там финансирование, — подчеркнул Рифкат Минниханов.

Республика работает над тем, чтобы к домену присоединилось больше предприятий, заявил он в ответ на вопрос «Реального времени».

— Конечно, там должны быть все. Сейчас идет новая заявочная кампания, надеюсь, перечень будет намного больше, — сказал глава АН РТ, но какие именно компании могут присоединиться, пока не уточнил.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Время сейчас такое, что акцент нужно делать на прикладных исследованиях»

В этом году акцент на конференции сделали на аддитивных технологиях — методе создания трехмерных объектов, деталей или вещей путем послойного добавления материала.

— Я сделал обзор современного состояния и возможностей этих технологий. Я пытался доказать, что они революционным образом меняют облик современной промышленности. Теория, фундаментальная наука крайне важны, потому что без них не построить здание будущих технологий. При этом время сейчас такое, что больше акцент нужно делать на прикладных исследованиях, разработках, чтобы научные исследования заканчивались реальными технологиями, реальными изделиями, реальными машинами, — считает помощник раиса Татарстана Альберт Гильмутдинов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Одну из таких практических разработок отметили сегодня на конференции — специалисты компании «Энтехмаш» из Санкт-Петербурга получили премию им. Владимира Шнеппа. Их исследование было посвящено области центробежного компрессоростроения: это проектирование компрессорных машин для сжатия и перемещения газа, которые используются в химической, нефтегазовой, металлургической промышленности. Технологию уже используют СИБУР, НОВАТЭК, «Роснефть», «Газпром нефть», пояснил «Реальному времени» технический директор фирмы Александр Любимов.

