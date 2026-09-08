Экспорт золота из России составляет 78% от добычи

Золотодобытчики продолжают вывозить металл за рубеж

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Около 78% производимого в России золота уходит на экспорт, внутреннее потребление не превышает 22%. Об этом сообщил глава Союза золотопромышленников РФ Сергей Кашуба.

По его словам, золотодобытчики продолжают вывозить металл за рубеж. Глава союза назвал текущую ситуацию «не очень хорошей» для отрасли и заявил о необходимости развивать внутренний рынок.

— В нынешней ситуации мы продолжаем экспортировать металл. Ситуация такая, какая она есть. Она не очень хорошая для нас, для золотодобытчиков, и поэтому недавно мы пришли к выводу, что нам необходимо заниматься развитием внутреннего рынка, — приводит слова Кашубы «Интерфакс».

Ранее стало известно, что Минфин России направит на покупку валюты и золота более 50 млрд рублей.

Зульфат Шафигуллин