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Нефтесервисный холдинг «ТНГ Групп» займется консультационными услугами по Амударьинскому нефтяному бассейну

15:14, 07.09.2026

На это потратят 2,8 миллиона долларов

Нефтесервисный холдинг «ТНГ Групп» займется консультационными услугами по Амударьинскому нефтяному бассейну
Фото: Albert Stoynov на Unsplash

Татарстанский нефтесервисный холдинг «ТНГ-Групп» окажет надзорные и консультационные услуги в Амударьинском нефтяном бассейне в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба компании из Татарстана. На это потратят 2,8 миллиона долларов.

Помимо этого, Министерство добычи и нефти Афганистана анонсировало выделение 11 миллионов долларов на проектирование и установку гибкого производственного объекта в блоке Замрад Сай. Строительство займет восемь месяцев, по его завершении объект сможет перерабатывать 2 000 тонн нефти в день.

Ранее эксперт заявил, что в России достаточно хорошие запасы бензина.

Никита Егоров

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