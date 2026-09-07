Нефтесервисный холдинг «ТНГ Групп» займется консультационными услугами по Амударьинскому нефтяному бассейну

На это потратят 2,8 миллиона долларов

Татарстанский нефтесервисный холдинг «ТНГ-Групп» окажет надзорные и консультационные услуги в Амударьинском нефтяном бассейне в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба компании из Татарстана. На это потратят 2,8 миллиона долларов.

Помимо этого, Министерство добычи и нефти Афганистана анонсировало выделение 11 миллионов долларов на проектирование и установку гибкого производственного объекта в блоке Замрад Сай. Строительство займет восемь месяцев, по его завершении объект сможет перерабатывать 2 000 тонн нефти в день.

Ранее эксперт заявил, что в России достаточно хорошие запасы бензина.

Никита Егоров