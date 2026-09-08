Строительную компанию «Ак Барс Холдинга» Ивана Егорова объявили банкротом

Построившая кампус Высшей школы нефти и здание 20-й налоговой СК «Ак Барс» показала убытки на 800 млн рублей

Фото: Реальное время

В Татарстане признали банкротом строительную компанию «Ак Барс» из одноименного холдинга Ивана Егорова. Заявление подала аффилированная фирма «Звезда», выкупившая право требования к должнику на 2,7 млн рублей. У компании, за девять лет освоившей госконтракты на 3,4 млрд рублей, из активов осталась только дебиторская задолженность в 106 млн, а долги перед кредиторами достигли 509 млн. Суд применил упрощенную процедуру банкротства предприятия, штат которого за пять лет сократился с сотни до двух человек. Подробности — в материале «Реального времени».

Иск от дружественной фирмы

Банкротство одноименной структуры из стройдивизиона «Ак Барса» инициировала аффилированная с этим же холдингом фирма «Звезда», выкупившая в прошлом году пакет акций Зеленодольского завода им. Горького. Фирма-заявитель была создана в 2020 году, специализируется на аренде и управлении недвижимостью. Принадлежит Руслану Ершову, совладельцу «Ак Барс-Снаба» и «Нацэкспертизы», и находится под управлением Марселя Хурматшина. Последний также возглавляет «Камгэс-РБЗ», контролируемый через «Камгэсэнергострой» холдинговой компанией Ивана Егорова. Конечным приобретателем госпакета акций завода эксперты считали судостроительную корпорацию «Ак Барс» под руководством Рената Мистахова.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

«Звезда» подала иск о финансовой несостоятельности СК «Ак Барс» еще весной 2024 года. Этим летом из ФНС поступили выписка из ЕГРЮЛ, бухгалтерская отчетность и справка о счетах должника. Сама строительная компания заявила, что до сих пор не исполнила решение татарстанского арбитража от 14 мая 2026 года (А65-40839/2025). В рамках дела СК «Ак Барс» предъявляла требования к челнинской подрядной организации «Ремдорстрой» на сумму около 800 тыс. рублей, но получила встречный иск на 3,5 млн. В процессе истец отказался от требований, а ответчик уменьшил свои до 2,7 млн, которые суд удовлетворил. В дальнейшем «Звезда» выкупила право требования «Ремдорстроя» к СК «Ак Барс».

В материалах банкротного дела стройкомпании Егорова указано, что в ее штате в августе числились два человека: гендиректор и главный бухгалтер по совместительству. У предприятия есть дебиторская задолженность на 105,9 млн рублей, ведется работа по ее истребованию. Иных активов нет. Задолженность перед кредиторами достигла 508,9 млн. Перед персоналом долгов нет, как и по налогам, сборам и страховым взносам.

Упрощенная процедура банкротства

В суде «Звезда» просила применить к СК «Ак Барс» процедуру банкротства отсутствующего должника, заявив о готовности ее профинансировать. Должник не возражал. Эта процедура представляет собой упрощенный порядок признания организации или физлица банкротом, который обычно применяется, когда они фактически прекратили деятельность или их местонахождение неизвестно и невозможно установить. Официально должник зарегистрирован по адресу: Казань, Дементьева, 2г.

Василя Ширшова / realnoevremya.ru

Наряду с этим суд указал и на другие признаки отсутствующего должника. Процедура применяется, если имущество компании заведомо не позволяет покрыть судебные расходы в связи с делом о банкротстве или если в течение последнего года не проводились операции по банковским счетам.

Оценив доказательства, суд пришел к выводу о наличии у СК «Ак Барс» признаков несостоятельности и объявил компанию банкротом по упрощенной процедуре. Конкурсное производство введено сроком на 6 месяцев, до 02.03.2027 года. Конкурсным управляющим утвержден Артур Миллер, член СРО Союз «Арбитражных управляющих «Правосознание». Требования «Звезды» в размере 2,7 млн рублей включены в состав третьей очереди реестра должника.

«Дочка» «КамГэса» не дотянула до десятилетия

Строительная компания «Ак Барс» была зарегистрирована в Казани 13 сентября 2016 года с уставным капиталом в 356 млн рублей. Основной профиль — строительство жилых и нежилых зданий. Фирма, наряду с «Камгэсэнергостроем» и другими профильными организациями, входит в строительный блок холдинга «Ак Барс» Ивана Егорова. Группе принадлежит 75,11% в уставном капитале общества, остальные 24,88% — у «КамГэса». Руководитель СК «Ак Барс» Айнур Залялов недолго руководил «КамГэсЗябом».

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

СК «Ак Барс» работала преимущественно как генподрядчик по заказам ГКУ «Главинвестстрой РТ» и УФНС России по Татарстану, собрав около десятка госконтрактов на сумму около 3,39 млрд рублей. В числе ее основных объектов — стройка кампуса Высшей школы нефти в Альметьевске, здания Межрайонной ИФНС №20 по РТ в Казани и многоуровневого гаража Кабмина РТ в Казани, капремонт учебного здания №1 Нижнекамского химико-технологического института (филиал КНИТУ), реконструкция дамбы на левом берегу Камы в Елабужском районе и возведение еще одной на реке Ик в Бавлинском, рекультивация свалки у села Прости под Нижнекамском и другие.

Все эти объекты строились или ремонтировались по госконтрактам в рамках 44-ФЗ. Помимо них, компания закупала материалы и услуги для своих стройплощадок через коммерческие тендеры: кирпичная кладка, кровля, фасадные работы, гидроизоляция, монтаж окон и дверей, устройство инженерных сетей.

предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», численность сотрудников предприятия сокращалась на протяжении последних пяти лет: с сотни до 20 человек на конец 2025 года. Прошлый год компания сработала в минус: выручка просела на 31%, до 1,04 млрд рублей, размер убытков составил 783,7 млн рублей.