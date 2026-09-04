Новак назвал условие для начала экспорта дизеля

Главная задача — предотвратить затоваривание

Российские власти стремятся избежать затоваривания дизельного топлива и при необходимости намерены разрешить его экспорт. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума.

— Наша главная задача — предотвратить затоваривание. Если будут достаточные запасы дизеля, необходимые для предотвращения избытка, мы примем решение о разрешении экспорта, — сказал он (цитата по ТАСС).

Однако он отметил, на данный момент Министерство энергетики считает, что экспорт нецелесообразен с учетом общего баланса и текущей ситуации, которую они мониторят.

Ранее Новак высказался об объемах импорта топлива в Россию.

Никита Егоров