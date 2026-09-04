Новак назвал условие для начала экспорта дизеля
Главная задача — предотвратить затоваривание
Российские власти стремятся избежать затоваривания дизельного топлива и при необходимости намерены разрешить его экспорт. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума.
— Наша главная задача — предотвратить затоваривание. Если будут достаточные запасы дизеля, необходимые для предотвращения избытка, мы примем решение о разрешении экспорта, — сказал он (цитата по ТАСС).
Однако он отметил, на данный момент Министерство энергетики считает, что экспорт нецелесообразен с учетом общего баланса и текущей ситуации, которую они мониторят.
Ранее Новак высказался об объемах импорта топлива в Россию.
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