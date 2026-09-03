СМИ: в Германии рекордно подорожал бензин

На цены повлияла эскалация конфликта между США и Ираном

Фото: Динар Фатыхов

Стоимость бензина сорта E10 в Германии достигла рекордного уровня на фоне эскалации конфликта между США и Ираном, сообщает агентство DPA со ссылкой на Общегерманский автомобильный клуб (ADAC).

Согласно информации, средняя цена бензина E10 в стране возросла до €2,21 за литр, превысив предыдущий рекорд, зафиксированный в марте 2022 года, когда цена составляла €2,20 за литр. При этом агентство отмечает, что это рекорд по номинальной цене и на самом деле бензин стоил дороже в прошлом, например в 2012 году, с учетом инфляции.

Ситуацию с ценами на бензин также усугубляет продолжающаяся засуха, из-за которой обмелели основные реки, используемые для транспортировки нефтепродуктов. Поставщики теперь вынуждены прибегать к наземным перевозкам или платить высокие тарифы за речные перевозки.

В среду аналогичный рекорд был зафиксирован и в соседних Нидерландах. Как сообщает портал NU.nl, цена литра бензина на крупных автозаправочных станциях в Нидерландах достигла €2,66 за литр, что является абсолютным историческим рекордом для страны.

Ранее сообщалось, что эксперты прогнозируют снижение цен на бензин, сокращение спроса и рост предложения на топливо в России.

Никита Егоров