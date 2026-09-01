Дмитрий Зауэрс: «Биоэкономика невозможна без сложных технологических цепочек»

На Татарстанском нефтегазохимическом форуме состоялся четвертый деловой завтрак Газпромбанка

Традиционно, уже в четвертый раз, деловую программу Татарстанского нефтегазохимического форума открыл деловой завтрак Газпромбанка. В этом году тема делового завтрака: «Технологическое лидерство как драйвер развития регионов: от нефтегазохимии до биоэкономики». Именно последний компонент обсуждался больше всего. Зачем нужна биоэкономика и при чем тут нефтегазохимические компании — в материале «Реального времени».

Татарстан включился в поиск технологий на стыке индустрий

В приветственном слове раис Татарстана Рустам Минниханов назвал Газпромбанк полноценным партнером наших предприятий, чьи проекты позволяют обеспечить технологический прорыв и инвестиционную привлекательность.

— Сегодняшняя тема полностью отражает наш вектор сотрудничества по развитию отраслей промышленности через инновации, эффективность и экологичность, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Одним из решений, позволяющих существенно повысить эффективность реализации инвестпроектов самого разного масштаба, является банковское сопровождение контрактов (БСК). Технология в своей основе представляет собой механизм контроля целевого использования средств — банк не пропустит платежи, которые являются нецелевыми по отношению к проекту. Однако БСК также позволяет в режиме реального времени оценить финансовое состояние контрагентов, проверить их благонадежность, осуществлять постоянный мониторинг этих показателей. Кроме того, в цифровой среде БСК формируется полноценная база знаний о проекте, включая договорные и первичные документы, оформляемые между ключевыми участниками его реализации. Нефтегазовые компании — одни из самых требовательных заказчиков к сервисам банковского сопровождения, уровню технологических решений и качеству оказываемой услуги. С другой стороны, компании отрасли способствуют постоянному развитию технологии БСК, ставя перед банком все более амбициозные задачи — от простого контроля целевого расходования средств к созданию полноценной автоматизированной системы управления проектом с применением самых современных технологий, включая технологии ИИ. «Востребованность решений в сфере банковского сопровождения в ТЭК сейчас растет. Более половины портфеля таких контрактов сегодня приходится именно на нефтегазовую отрасль, где цифровая автоматизация контроля становится стандартом управления крупными проектами», — отметил в кулуарах форума эксперт Сергей Малышев.

предоставлено пресс-службой Газпромбанка

Постоянным модератором мероприятия является глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

— Татарстан создал интересную площадку, что-то вроде нефтегазохимической «тусовки», где все друг друга знают, все друг друга поддерживают. И, конечно, отрадно, что это приводит к серьезным результатам работы, — заявила она.

Переходя к главной теме, Талия Минуллина акцентировала внимание на постепенном формировании нового рынка биоэкономики. Уже около 60 государств имеют программы, нацеленные на ее развитие. Среди них такие страны, как Китай и Индия. «Эти программы разные. Одно понятно, что рынок биоэкономики сильно растет, и это такое всеобъемлющее понятие, которое объединяет и агробиотехнологии, и биофармацевтику, и медицину, и геоэнергетику, и переработку отходов, и циркулярную экономику, и биоинформатику, и цифровую биологию», — пояснила глава АИР РТ.

Зачем нефтегазовым компаниям биоэкономика и без чего нельзя обойтись

— Нефтегазохимический форум является площадкой, которая говорит про будущее. Это не просто рутинный осмотр прикладной продукции от флагманских компаний. Это презентация технологий, которые завтра изменят страну и, возможно, завоюют весь мир. И, конечно же, Татарстан в этом смысле является лидером, который определяет многие векторы, — начал свое выступление заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

Спикер выразил уверенность, что от биоэкономики во многом зависит благополучие в ближайшие 100 лет.

— При чем здесь, казалось бы, нефтегазохимия? Если вы посмотрите на основные элементы и основные компоненты того, как устроена индустрия, то вы найдете очень много общего. Во-первых, нефть — это органическое сырье, которое формировалось миллионы лет. Во-вторых, основная цель нефтепродуктов и в целом углеводородов — это получение энергии либо получение материалов, которые потом используются для разных целей. Конечно, это биомасса. Россия — страна номер один по биомассе в мире. Она является уникальным ресурсом, который сегодня недооценен и используется не только для производства энергии, но и для производства того, что мы с вами едим и чем мы пользуемся. И, в-третьих, биоэкономика невозможна без сложных технологических цепочек. То есть множество итераций нужно совершить, чтобы получить экономически эффективный продукт, — подчеркнул зампред правления Газпромбанка.

предоставлено пресс-службой Газпромбанка

Самое главное, что индустрия невозможна без огромного интеллектуального вклада и развития творческого и научного потенциала, который широко представлен в республике, считает Дмитрий Зауэрс. «Конечно, мы должны развивать в стране наши университеты, генерирующие знания и успехи в абсолютно разных областях — начиная от геномики, генетики, химии, биологии, медицины, энергетики и так далее. То есть необходимо концентрировать такой ресурс, который позволит нам делать прорывы», — сообщил он.

Закономерный вопрос — для чего это нужно? Конечно, дело в цене, отметил Дмитрий Зауэрс:

— Все понимают, что стоимость производства энергии — это глобальное конкурентное преимущество. То, насколько много вы производите — а Россия один из лидеров производства — и насколько дешево вы производите, — от этого зависят возможности страны на долгие годы.

К активному вхождению в биоэкономику призывал и международный эксперт в области молекулярной биологии и геномики, доктор биологических наук Олег Гусев, возглавляющий группу «Молекулярная биомиметика» научного центра LIFT.

— Биоэкономика для ресурсодобывающих стран становится новым мировым стандартом. И здесь особенно приятно, что Газпромбанк, тоже пришедший из нефтегазовой области, сейчас начинает финансировать и поддерживать биомедицинские проекты, в том числе на базе Казанского федерального университета, — заявил он.

предоставлено пресс-службой Газпромбанка

Дарья Пинегина