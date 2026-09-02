Колесов ушел с поста гендиректора «Вертолетов России», перейдя в «Ростех»

И. о. гендиректора «Вертолетов России» назначили Петра Мотренко

Фото: предоставлено пресс-службой "Ростех"

Николай Колесов оставляет пост генерального директора холдинга «Вертолеты России» и переходит в «Ростех», сообщила пресс-служба госкорпорации.

Совет директоров назначил временно исполняющим обязанности гендиректора «Вертолетов России» Петра Мотренко, который ранее возглавлял одно из крупнейших предприятий холдинга — ПАО «Роствертол». Нового руководителя представил коллективу генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

— Мы стремимся максимально эффективно использовать управленческий потенциал руководителей холдингов и предприятий, поэтому принято плановое решение о текущих назначениях. Уверен, что эти изменения будут способствовать дальнейшему развитию авиационной отрасли, — отметил Чемезов.

Петр Мотренко имеет 46-летний опыт работы в вертолетостроении, начав свою карьеру в 1980 году в Ростовском вертолетном производственном комплексе (ныне — ПАО «Роствертол»). С 2014 года он руководил данным предприятием, и под его руководством завод модернизировал производственные мощности, расширил модельный ряд и запустил новые проекты, такие как тяжелые транспортные вертолеты Ми-26Т2В. Также он успешно выполнял гособоронзаказ и укреплял позиции России на мировом рынке вертолетостроения.

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Никита Егоров