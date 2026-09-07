Аналитики спрогнозировали рост цен на нефть до 120 долларов за баррель

События сигнализируют о серьезном риске дальнейших перебоев в судоходстве

Фото: Айдар Раманкулов

Эскалация атак на судоходство в акватории Ближнего Востока может привести к увеличению цен на нефть до 120 долларов за баррель, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков банка Goldman Sachs.

В случае нормализации экспортных поставок нефти из региона цены могут снизиться до 80 долларов за баррель, добавил соруководитель отдела глобальных исследований сырьевых товаров банка Да Струйвен. Он отметил, что события последних дней сигнализируют о серьезном риске дальнейших перебоев в судоходстве.

1 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что американские вооруженные силы нанесли удары по иранским объектам в ответ на попытку Ирана установить мины в Ормузском проливе и на нападение на американскую военную базу в Иордании. На следующий день он утверждал, что американские силы вывели из строя 28 кораблей в водной гавани. 3 сентября Трамп объявил о восстановлении нефтяного транзита через Ормузский пролив.

США и Израиль начали военные действия против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривал немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Однако ночью 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий соглашения, касающегося Ормузского пролива, через который проходит около 25% мировых нефтяных торговых объемов и около 20% сжиженного природного газа. После этого администрация США фактически сигнализировала о снижении интенсивности военных действий против Ирана и переходе к экономическому давлению через санкции.

Ранее сообщалось, что татарстанский нефтесервисный холдинг «ТНГ Групп» построит НПЗ в Афганистане.

Никита Егоров