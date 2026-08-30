Венесуэла договорилась с США о разработке 17 нефтяных месторождений

США получили мажоритарный контроль

Временный президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила о заключении исторического энергетического соглашения с США сроком на четверть века. Документ, по ее словам, предполагает освоение 17 ключевых нефтяных месторождений с целью нарастить добычу до 1,5 млн баррелей в сутки.

— Вашингтон получил мажоритарный контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов венесуэльской нефти через партнерство с частным бизнесом, — передает слова президента США «Ведомости».

По его словам, американские компании помогут восстановить энергетическую отрасль страны. Ранее сообщалось, что Дональд Трамп объявил о запуске самой жесткой экономической кампании против Ирана, пообещав последствия для стран, которые поддерживают Тегеран.

Вадим Вахрушев