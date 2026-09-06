Аналитики назвали самую высокооплачиваемую профессию в нефтегазовой отрасли

Лидерами по темпам роста зарплат стали вакансии крановщиков

Фото: Динар Фатыхов

Самые высокие зарплаты в нефтегазовой сфере работодатели предлагают геодезистам — в среднем 170 тысяч рублей в месяц. Соответствующее исследование провели аналитики «Авито Работы», сообщили в РИА «Новости».

В число самых высокооплачиваемых сотрудников также вошли сварщики (130 тысяч), крановщики (125 тысяч) и инженеры-технологи (115 тысяч).

Реальное время / realnoevremya.ru

Лидерами по темпам роста зарплат стали вакансии крановщиков, за первые восемь месяцев года их доход увеличился на 62%. Растет и спрос на специалистов. С начала года работодатели почти вдвое чаще ищут горных мастеров, а спрос на операторов станков вырос в 1,7 раза.

Аналитики объясняют высокий спрос сложностью технологических процессов добычи и переработки, требующих узкопрофильной квалификации.

Напомним, сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил работников нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником.

Зульфат Шафигуллин