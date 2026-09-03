На выставке в Египте впервые покажут российский Су-57Э с новым вооружением

В рамках летной программы истребитель также продемонстрирует фигуры высшего пилотажа

Фото: предоставлено пресс-службой "Ростех"

Российский истребитель пятого поколения Су-57Э с новым вооружением будет впервые представлен на выставке El Alamein International Airshow 2026, которая пройдет в Египте. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех».

Согласно заявлению, Су-57Э будет представлен в экспортной комплектации с принципиально новым вооружением, которое ранее не демонстрировалось ни в России, ни за рубежом. В рамках летной программы истребитель продемонстрирует фигуры высшего пилотажа.

«Ростех» добавил, что Су-57 является флагманом российских ВВС и его характеристики были подтверждены в реальных боевых условиях. Теперь же самолет выходит на экспортные рынки, и поставки уже осуществляются зарубежным партнерам, кто понимает преимущества этой машины. Новые модификации истребителя становятся все более эффективными и опасными. В Египте будет представлен экспортный вариант с абсолютно новым вооружением, которое демонстрируется впервые.

Кроме того, в «Ростехе» подчеркнули, что Су-57 отличается малозаметностью для средств обнаружения противника, высокой маневренностью и широким ассортиментом применяемого вооружения.

El Alamein International Airshow 2026 пройдет с 8 по 10 сентября на территории Международного аэропорта Эль-Аламейн в Египте. Организацией единой российской экспозиции займется Рособоронэкспорт.

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Никита Егоров