Ситуация на топливном рынке России станет более предсказуемой к октябрю, считают в ЦБ

Такое мнение высказал советник председателя регулятора Кирилл Тремасов

Фото: Динар Фатыхов

Банк России ожидает, что ситуация на топливном рынке России станет более предсказуемой к октябрьскому заседанию совета директоров регулятора по ключевой ставке. Такое мнение высказал советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов на Восточном экономическом форуме, передает ТАСС.

— К концу октября, когда у нас будет опорное заседание [совета директоров по ключевой ставке], я думаю, что ситуация на рынке топлива станет более понятной, более предсказуемой. Сейчас делать какие-то выводы преждевременно, — заявил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его словам, оценить в полном объеме вторичные эффекты от роста цен на топливо для инфляции получится лишь в 2027 году. Касательно ситуации с производственными мощностями — в том числе теми, что пострадали из‑за атак БПЛА, — Тремасов отметил: регулятор держит ситуацию на контроле и рассчитывает на восстановление мощностей.

Напомним, вчера правительство России разрешило временную реализацию на российских АЗС автомобильных бензинов и дизельного топлива «Евро 2», «Евро 3», «Евро 4» и «Евро 5». Решение будет действовать с 1 сентября 2026 года до 30 июня 2027 года.



Галия Гарифуллина