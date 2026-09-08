«Казалось бы, копейки, но для пенсионеров это огромное повышение»

Повышение тарифов на ЖКУ в Татарстане составит от 13,4 до 18,2%

Фото: Артем Дергунов

В Казани в Центре защиты прав граждан Татарстана обсудили предстоящее повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которое ожидается с 1 октября 2026 года. Это уже вторая индексация, первая состоялась 1 января, тогда услуги подорожали на 1,7% для всех регионов России. Причиной стало увеличение ставки НДС с 20% до 22%. Осенью же пройдет основная индексация, которая станет дифференцированной. Для Татарстана в большинстве муниципальных образований рост составит 13,4%, однако в 73 муниципалитетах он достигнет 18,2%. Подробности — в материале «Реального времени».

Долг населения за ЖКУ достиг 11 млрд рублей

Разница в росте цен на тарифы в муниципалитетах Татарстана обусловлена тем, что федеральное правительство разрешило отклонение по отдельным муниципалитетам до 4,8%. В результате в 840 муниципальных образованиях республики рост не превысит 13,4%, в 73 муниципалитетах, куда входят 24 города, 17 поселков городского типа, 32 сельских поселения, рост достигнет 18,2%. Кроме того, уровень повышения тарифов зависит от разных поставщиков. К примеру, стоимость гигакалории при расчете тарифа за отопление в «Татэнерго» и «Казэнерго» отличается. Об этом рассказали в Центре защиты прав граждан партии «Справедливая Россия». «Максимальное повышение затрагивает почти 900 тыс. человек, или 22,4% населения республики», — отметила руководитель Центра защиты прав граждан в Республике Татарстан Татьяна Бербека.

— Наиболее массово максимальный рост тарифов ударит по Набережным Челнам. Он затронет 87,7% населения города, а это около полумиллиона человек. В Заинске — 75,3%, в Иннополисе — 93% населения. В Казани под 18,2% попадает 60 тыс. человек, а остальным цены повысят на 13,4% — в зависимости от того, какая компания является поставщиком услуг. Тарифы растут быстрее, чем доходы граждан и качество предоставляемых услуг. В Татарстане за прошедший отопительный сезон было зафиксировано больше 4 тыс. аварий. Износ теплосетей составляет 43%, а долг населения по оплате жилищно-коммунальных услуг — почти 11 миллиардов рублей, — рассказала Бербека.

Миляуша Кашафутдинова / realnoevremya.ru

Рекордная цифра за 12 лет

Специалисты центра привели следующие цифры:

Холодная вода МУП «Водоканал» подорожает с 35 рублей 14 копеек до 42 рублей 18 копеек (повышение на 7 рублей 4 копейки, что составляет 20%). Водоотведение — с 46 рублей 97 копеек до 52 рублей 64 копеек.

Электроэнергия для домов с газовыми плитами: с 5 рублей 82 копеек до 6 рублей 47 копеек (повышение на 65 копеек, то есть 11,2%). За весь 2026 год повышение составит 12,9%. Для домов с электроплитами — 5,82 рубля за киловатт; для села — 4 рубля 85 копеек.

Природный газ: с 8 рублей 55 копеек до 9 рублей 28 копеек — это снова 8,5% к уровню 2025 года. Для семьи, расходующей 8 кубов в месяц, это около 80 рублей в месяц дополнительно.

— Что касается тепловой энергии, то «Казэнерго» повышает стоимость гигакалории до 3 405 рублей 65 копеек, «Татэнерго» — до 3 418 рублей 39 копеек. Это огромная стоимость! С учетом того, что на однокомнатную квартиру при расчете по показаниям общедомовых приборов учета приходится в среднем где-то 1,5—1,7 гигакалории. То есть при средней температуре отопление будет стоить как минимум пять тысяч, ну а за двухкомнатную квартиру, соответственно, гораздо выше, — разъяснила руководитель Центра защиты прав граждан.

Она напомнила, что взнос на капремонт в Татарстане с 1 января 2026 года вырос сразу на 20% и составил 10 рублей 16 копеек, что является рекордной цифрой за двенадцать лет. «Казалось бы, копейки, но для пенсионеров это огромное повышение!» — уверена Бербека.

Василий Иванов / realnoevremya.ru

Общая протяженность коммунальных сетей республики — более 27 тыс. километров. Из них свыше 9 тысяч километров (около трети) нуждаются в замене, рассказал член регионального отделения партии «Справедливая Россия» Дмитрий Чирков:

— В крупных городах при нормативе до 30% износ выше среднего в Казани (55%), в Набережных Челнах (56%), Нижнекамске (71%), Бугульме (60%). За отопительный сезон 2025—26 годов в республике зафиксировано около 4,3 тыс. аварий. Это данные премьер-министра РТ. Почти половина (около 2 тыс.) — на сетях водоснабжения, 988 случаев — теплоснабжения. Больше всего отключений в Нижнекамском районе (382 случая), в Казани — 315. Темп замены сетей — 2,5% в год.

Миляуша Кашафутдинова / realnoevremya.ru

«Пенсионеры годами хранят счета-фактуры»

Самыми частыми обращениями граждан являются запросы на перерасчет по квитанциям, особенно за отопление, рассказала руководитель Центра защиты прав граждан.

— Пенсионеры годами хранят счета-фактуры и наблюдают, насколько они изменились. И здесь порой цифры бывают завышенными. По этой причине мы запрашиваем посуточные ведомости потребления гигакалорий и очень часто наблюдаем, что показания в ведомостях и в счетах-фактурах отличаются. Например, в декабре, перед Новым годом, выставляются некие усредненные цифры за отопление, а в начале января мы получаем очень высокие платежи. Поскольку в большинстве домов установлены общедомовые приборы учета, мы требуем дать разъяснения, по какой причине произошел такой скачок. Иногда управляющие компании забывают вычесть из потребления гигакалории, которые израсходованы на горячее водоснабжение, потому что прибор учета один. Здесь также мы разбираемся по счету-фактуре, конкретно запрашиваем информацию и проверяем эти расчеты. И если есть нарушение, действительно стоимость пересчитывают, — пояснила она.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, много обращений по износу всех сетей и по капремонту. Некоторые обращения доходят до судебных разбирательств. К примеру, на данный момент уже больше года идет судебный процесс между собственниками квартир дома по улице Декабристов Московского района Казани и управляющей компанией по поводу текущего и капитального ремонта. Жители дома провели собственную независимую экспертизу, но УК оспаривает ее результаты.

— До суда мы прошли все инстанции, но не смогли добиться положительного результата. А в доме постоянно затоплено подвальное помещение, уже пошло разрушение плит перекрытия между подвалом и первым этажом, что уже несет, по заключению эксперта, угрозу жизни и здоровью человека. То есть девятиэтажный кирпичный дом может просто сложиться. Поэтому мы и просили суд, чтобы как можно быстрее ускорить процесс. Но управляющая компания затягивает дело. Мы все еще ждем решения суда, — сообщила Татьяна Бербека.

Всего с января по август 2026 года в Центр защиты прав граждан обратилось около 700 человек.