Эксперт Фролов: в России достаточно хорошие запасы бензина

Показатели практически соответствует уровню 2025 года

Фото: Динар Фатыхов

В России достаточно хорошие запасы бензина, сообщил «Реальному времени» замдиректора международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Александр Фролов.



Напомним, что по последним данным, озвученным президентом России Владимиром Путиным 28 июня 2026 года (цитата по ТАСС), запасы бензина в стране составили 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню 2025 года. При этом есть небольшое снижение — всего 4%.



— Этого объема хватит примерно на две недели потребления даже если вообще все НПЗ не будут работать, — прокомментировал он.

От чего будет зависеть развитие рынка топлива в 2027-м, почему доллар завышен искусственно, какие значения американской валюты можно считать справедливыми, а также в каком состоянии запасы топлива и ситуация с их логистикой — в материале «Реального времени».

Никита Егоров