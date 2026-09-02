Новак сообщил, что нефтяные компании выделили деньги на защиту НПЗ

Простой заводов в случае остановки может привести к большим убыткам для предприятий

Российские нефтяные компании инвестируют собственные средства в защиту нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), сообщил вице-премьер Александр Новак в беседе с ТАСС. Он отметил, что расходы на безопасность объектов значительны, однако они оправданны, поскольку простой заводов в случае остановки может привести к большим убыткам для предприятий.

— Это значительные затраты для нефтеперерабатывающих заводов и объектов энергетики. Но они действительно стоят того, так как простой заводов в случае остановки обернется немалыми убытками. В настоящее время компании действительно несут дополнительные расходы, — пояснил он.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

Новак также добавил, что уровень защиты российских НПЗ превышает уровень защиты в Объединенных Арабских Эмиратах, так как в России применяется более строгая модель угроз. «Поверьте, у нас не хуже, а возможно, даже лучше ввиду того опыта, который мы накопили за последние месяцы. Наши проектные институты активно сотрудничают с нефтеперерабатывающими заводами по вопросам защиты объектов, и, на мой взгляд, наши меры безопасности значительно более эффективны благодаря строгому расчету угроз», — сказал он.

По словам вице-премьера, в настоящее время около 10% мощностей НПЗ находится на ремонте, хотя плановые летние ремонты были перенесены на более поздний срок, чтобы обеспечить максимальное производство и поставки топлива на внутренний рынок. «Предприятия, безусловно, заинтересованы в том, чтобы восстановить объекты в более сжатые сроки, даже быстрее, чем запланировано», — добавил Новак.

Кроме того, он отметил, что на сегодняшний день не зафиксировано случаев передачи энергообъектов под внешнее управление из-за недостаточной защиты. «На данный момент таких данных нет. Я думаю, что указ, который был издан, призван превентивно подстегнуть предприятия активнее заниматься защитой своих объектов в постоянном режиме», — резюмировал вице-премьер.

Ранее Новак заявлял, что пока ни одно из предприятий не подпадает под указ о внешнем управлении.

Никита Егоров