В ИКАО ответили на угрозы власти Украины в отношении гражданской авиации России

Глава Минтранса ранее заверил, что власти постоянно улучшают требования к безопасности полетов и аэропортов

Фото: Динар Фатыхов

В Международной организации гражданской авиации (ИКАО) прокомментировали заявления Киева, касающиеся российского воздушного пространства, отметив, что Конвенция о международной гражданской авиации обязывает все государства-члены ИКАО обеспечивать защиту гражданских воздушных судов, пишет РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин во вторник охарактеризовал угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес гражданских самолетов в российском небе как проявление государственного терроризма, заявив, что Россия найдет ответ на эти угрозы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

ИКАО уточнила, что «Конвенция о международной гражданской авиации запрещает применение оружия против гражданских воздушных судов». Это заявление сделано в ответ на запрос об оценке угрозам со стороны Киева.

Глава Минтранса России Андрей Никитин в среду заверил, что власти страны своевременно реагируют на угрозы в отношении гражданской авиации, постоянно улучшая требования к безопасности полетов и аэропортов. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также отметил возможность ответных мер на угрозы Киева касательно гражданской авиации в российском воздушном пространстве.

Ранее сообщалось, что на выставке в Египте впервые покажут российский Су-57Э с новым вооружением.

Никита Егоров