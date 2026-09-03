Ввод в эксплуатацию — в 2027 году: катализаторная фабрика СИБУРа в Казани готова к пусконаладке

Готовность проекта первой линии крупнейшей в России фабрики катализаторов для полимеров достигла 84%

Фото: Пресс-служба казанского предприятия СИБУРа

На площадке строительства катализаторной фабрики СИБУРа в Казани уже завершены монтаж основного технологического оборудования и металлоконструкций, работы по сварке и монтажу трубопроводов. Проводятся испытания на прочность и герметичность, ведется монтаж систем автоматизации. На трансформаторную подстанцию в ближайшее время будет подано напряжение по постоянной схеме — объект подготовлен к началу предпусконаладочных работ. Общая готовность проекта СИБУРа по созданию производства хромовых катализаторов — первой линии крупнейшей в России фабрики катализаторов для полимеров — достигла 84%.

«Реализация проекта идет в соответствии с графиком. Строительство началось в июне 2025 года, к настоящему моменту мы завершили основной объем строительно-монтажных работ и начинаем пусконаладочные. В начале 2027 года планируется начало комплексного опробования оборудования с последующим пуском производства в первой половине 2027 года, — отмечает директор по производству катализаторной фабрики Марат Магсумов, — параллельно в этом году мы заканчиваем формирование команды операционного блока катализаторной фабрики в Казани. К концу года в нем будут работать 40 специалистов с уникальными компетенциями»

Инвестиции в первый этап проекта составляют 11 млрд рублей. Он реализуется в рамках масштабной инвестиционной программы СИБУРа в Республике Татарстан: за 4,5 года компания уже вложила в развитие производственной, ремонтной, образовательной и социальной инфраструктуры региона 406 млрд рублей.

Пресс-служба казанского предприятия СИБУРа

Производство катализаторов полимеризации станет крупнейшим в России. Здесь будет налажен выпуск собственных марок катализаторов, разработанных учеными научно-исследовательского центра «СИБУР Инновации» в коллаборации с ведущими научными организациями страны. На первом этапе будет введено в эксплуатацию производство хромовых катализаторов, являющихся ключевыми для выпуска пленочных и выдувных марок полиэтилена — материала, используемого, в частности, для производства флаконов и топливных баков. Этот тип катализаторов уже применяется на «Казаньоргсинтезе» и «ЗапСибНефтехиме». В будущем катализаторы собственного производства будут использоваться также и на Амурском газохимическом комплексе.

«Реальное время»