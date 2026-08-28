ТАИФ-НК — победитель в двух номинациях на ТНФ-2026

На площадке форума наградили победителей конкурса лучших проектов и технических решений среди экспонентов

Фото: Динар Фатыхов

Три дня форума в Казани превратили выставочный комплекс «Казань Экспо» в центр отраслевых стратегий нефтегазохимии. Пленарные заседания, деловые завтраки, научно-технические конференции, круглые столы, лекции и семинары с участием ведущих экспертов — программа была насыщенной. На полях форума обсуждались текущие тренды, формировались принципы завтрашнего дня, а также были определены и лучшие в отрасли. Две награды увезла команда ТАИФ-НК. Подробности — в материале «Реального времени».

Победа в экологическом и технологическом блоках

На площадке Татарстанского нефтегазохимического форума состоялось награждение победителей конкурса лучших проектов и технических решений среди экспонентов.

В конкурсе приняли участие 35 компаний, представивших 67 заявок. Награды победителям вручил заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

— Главная задача нашего форума — обеспечить интеграцию между предприятиями разных отраслей, содействовать импортозамещению и дать компаниям возможность получать новые технологии и производственные мощности. Мы хотим, чтобы наши предприятия развивались, становились сильнее, расширяли производство, выходили на новые рынки и наращивали экспорт, — отметил министр, открывая церемонию награждения.

Награды победителям вручил заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Победителей определили в семи номинациях. В числе победителей — АО «ТАИФ-НК». В категории «Лучший проект/техническое решение в области экологии и промышленной безопасности» обладателем диплома I степени стал проект «Сокращение выбросов парниковых газов на нефтеперерабатывающей установке ЭЛОУ-АВТ-7 за счет оптимизации схемы подачи топлива на НПЗ АО «ТАИФ-НК».

Еще один диплом I степени в номинации «Лучший проект/техническое решение в области повышения эффективности химико-технологических процессов на производстве» компания получила за внедрение системы усовершенствованного управления технологическим процессом на установке каталитического крекинга.

560 тыс. тонн CO2 — цель снижения к 2028 году

Климатический проект по сокращению выбросов парниковых газов предприятие разработало в прошлом году. Но работа в этом направлении началась еще в 2022 году. Суть проекта — замена сжигания на факелах попутного газа, который образуется в процессе получения бензинов на каталитическом крекинге, на его ввод в топливную сеть завода. Размер вложений составил порядка 3 млн рублей.

— Получается, мы заместили природный газ на печах и начали использовать сухой газ каталитического крекинга. Соответственно, он перестал сжигаться впустую на факеле. Это сократило выбросы парниковых газов, а также снизило выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, — рассказал начальник отдела охраны окружающей среды предприятия Руслан Валиев.

Руслан Валиев: «Мы стараемся максимально улучшить условия проживания в городе». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За 6 лет — с октября 2022 года по 31 декабря 2028 года — выбросы СО2 планируется снизить на 560 тысяч тонн.

— В этом году мы верифицировали результаты за период с 1 октября 2022 года по конец 2025 года. За это время мы уже выпустили 245 тысяч углеродных единиц. А одна полученная углеродная единица соответствует сокращению выбросов одной тонны СО2, — отметил собеседник.

Успех побудил расширить проект. Буквально в этом месяце компания зарегистрировала второй аналогичный проект на комплексе глубокой переработки тяжелых остатков.

— Мы стараемся максимально улучшить условия проживания в городе, — говорит о целях проекта Руслан Валиев.

Экономика под контролем

Второй проект, удостоенный награды, направлен на получение экономического эффекта. Это внедрение на установке каталитического крекинга системы усовершенствованного управления технологическим процессом (СУУТП).

Марат Файзрахманов: «Внедрение СУУТП — это стратегическая программа компании по повышению эффективности и устойчивости производственных процессов в условиях изменяющейся экономики». Реклама АО «ТАИФ-НК». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Внедрение СУУТП — это стратегическая программа компании по повышению эффективности и устойчивости производственных процессов в условиях изменяющейся экономики. Его цель — улучшить управление технологическим процессом за счет повышения эффективности и качества, — рассказал руководитель группы повышения операционной эффективности Службы перспективного развития и повышения эффективности ТАИФ-НК Марат Файзрахманов.

Если простыми словами, система направлена на увеличение выходов наиболее маржинальных продуктов, таких как бензин и легкий каталитический газойль.

Проект в промышленную эксплуатацию запущен в июле этого года. Стоит отметить, что это полностью отечественное программное обеспечение. Кроме повышения экономических показателей, система позволила облегчить работу персонала.

— Операторы, технологический персонал, который использует это в своей работе, очень довольны, потому что система снимает с них информационную нагрузку и позволяет направить более пристальное внимание на наиболее важные технические вопросы, — говорит Марат Файзрахманов.

В планах компании распространить проект и на другие производства предприятия. В частности, к концу года будет запущена подобная система на производстве ЭЛОУ-АВТ-7, а в будущем году — на КГСД.