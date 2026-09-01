В Агрызском районе построят животноводческий комплекс за 5 млрд рублей

На текущий момент уже освоено 1,3 миллиарда рублей

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В ходе рабочей поездки исполняющий обязанности председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов посетил Агрызский район, где провел встречу с представителями сельскохозяйственных предприятий, инвесторами и главами сельских поселений. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

В рамках визита руководитель ознакомился с ходом уборочных работ, осмотрел выставку сельскохозяйственной техники и продукции местных производителей. Особое внимание было уделено строящемуся животноводческому комплексу «СобинАгро Агрыз» в Кадыбашском сельском поселении.

Сельхозпредприятие «СобинАгро Агрыз» располагает пашней площадью более 8 тысяч гектаров. На текущий момент в хозяйстве засеяны культуры на силос и заготовлено 7 тысяч тонн сенажа.

Новый животноводческий комплекс рассчитан на содержание 6 тысяч голов дойного стада. Общая площадь зданий составит 150 тысяч квадратных метров. В инфраструктуру войдут коровники, родильный блок, доильный зал типа «Карусель», помещения для телят, административные здания, складские помещения и кормовой блок. На объект уже направлено 1,3 миллиарда рублей из запланированных 5 миллиардов.

По данным на текущий момент в Агрызском районе убрано 12,2 тысячи гектаров зерновых культур (77% от плана), намолочено 35,5 тысячи тонн зерна. В целом по Татарстану обмолочено 833 тысячи гектаров (76% от плана) с намолотом 2,962 миллиона тонн зерна при средней урожайности 35,6 центнера с гектара.

В структуре сельского хозяйства района животноводство занимает около 70% объема производства.

Ранее стало известно, что на развитие социальной инфраструктуры Алексеевского района направили 6,37 млн рублей.

Дмитрий Зайцев