«Цифры не называем»: Новак — об объемах импорта топлива в Россию

Вице-премьер РФ высказался о ситуации с поставками топлива из других стран

Россия уже начала импорт топлива из других стран. При этом вице-премьер РФ Алексей Новак отказался озвучивать данные по импортным объемам.

— Цифры не называем, но в целом поставки идут, — ответил Новак на вопрос об объемах импорта топлива в Россию, заданный в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее вице-премьер РФ сообщил, что в некоторых регионах страны сохраняется незначительный дефицит топлива. В том числе в Сибирском и Уральском федеральных округах, где загвоздкой является логистика и неравномерное распределение.

Напомним, правительство России разрешило временную реализацию на российских АЗС автомобильных бензинов и дизельного топлива «Евро 2», «Евро 3», «Евро 4» и «Евро 5». Решение будет действовать с 1 сентября 2026 года до 30 июня 2027 года.

Зульфат Шафигуллин