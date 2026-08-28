Минниханов оценил разработки Корпорации Робототехники в «Химграде»

Ему показали разработки в сфере промышленной, складской и сервисной роботизации, а также медицинские технологии

Фото: предоставлено Корпорацией Робототехники

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках мероприятий к 20-летию «Химграда» посетил площадку Корпорации Робототехники. Ему представили разработки в области промышленных и складских роботов, сервисных решений и медицинских технологий.

— Татарстан уже обладает сильной промышленной и научной базой, поэтому здесь есть возможность выстроить полноценную стратегию роботизации региона. Важно сформировать системный подход, чтобы роботизация решала конкретные задачи предприятий и организаций: повышала производительность, компенсировала дефицит кадров, повышала качество и эффективность производственных процессов, — рассказал генеральный директор Корпорации Робототехники Александр Алексеев.



По итогам визита договорились совместно сформировать дорожную карту роботизации Татарстана. Для этого создадут рабочую группу с участием властей, образовательных и технологических организаций.

предоставлено Корпорацией Робототехники

Также показали логистические решения «Фотомеханики»: отдельные сортировочные системы могут обрабатывать до 200 тыс. товаров в сутки. Кроме того, представили автономного робота-уборщика, который за смену может очистить до 6 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что в Казани на проспекте Амирхана начали тестировать беспилотных газонокосильщиков с удаленным управлением.

Вадим Вахрушев