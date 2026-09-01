Андрей Жандаров назначен директором Завода мостов ПАО «КАМАЗ»

Ранее он руководил Заводом запасных частей и компонентов (ЗЗЧиК)

Фото: Артем Гафаров

С 1 сентября 2026 года Андрей Жандаров занял должность директора Завода мостов ПАО «КАМАЗ». Ранее он руководил Заводом запасных частей и компонентов (ЗЗЧиК). Об этом сообщает пресс-служба автохолдинга.

Жандарову 41 год. В 2007 году окончил Камскую государственную инженерно-экономическую академию по специальности «Технология машиностроения».

Трудовую деятельность на КАМАЗе начал в 2007 году в должности инженера-технолога отдела анализа эффективности средств производства «КАМАЗ-дизель». В 2011 году назначен начальником цеха алюминиевых деталей завода двигателей. В 2014 году стал руководителем подпроекта по аутсорсингу номенклатуры завода двигателей в рамках проекта «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей КАМАЗ».

В 2016 году назначен заместителем главного инженера по развитию ЗЗЧиК. В 2018 году стал главным инженером завода. С января 2023 года занимал должность директора ЗЗЧиК.

На должность исполняющего обязанности директора ЗЗЧиК назначен Радик Хазиев, ранее работавший главным инженером завода.

Ранее стало известно, что Динара Садыкова возглавила педиатрический факультет Казанского ГМУ.

Дмитрий Зайцев