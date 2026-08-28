Взаимный товарооборот РФ и Белоруссии увеличился на 12,5%

Стороны также обсудили совместные проекты в промышленности

Михаил Мишустин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Москве. Премьер-министр России отметил, что взаимная торговля двух стран показывает устойчивый рост.

— Наш товарооборот взаимный растет системно. За пять месяцев он вырос на 12,5%, и надеюсь, что еще далее по темпам роста мы должны структуру его улучшить, — передает его слова ТАСС.

Мишустин выразил надежду, что в дальнейшем удастся не только сохранить темпы, но и улучшить структуру взаимных поставок.

На встрече также обсудили совместные проекты в сфере промышленной кооперации. По словам главы российского правительства, на этот раз стороны готовят множество планов, связанных с развитием промышленности и производства.

Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Китаем за январь — июль 2026 года вырос на 34,4%. По итогам 2025 года прирост также был значительным и составил 21%.

Вадим Вахрушев