Путин предложил переименовать «Силу Сибири — 2» в «Силу Байкала»

Проект согласовывают с 2020 года

Газопровод «Сила Сибири — 2» могут переименовать в «Силу Байкала» по предложению президента России Владимира Путина. Об этом заявил министр энергетики Сергей Цивилев на заседании Госсовета по энергетике в рамках Восточного экономического форума, передают РИА «Новости».

— Мы находимся на завершающем этапе перехода к строительству. Раньше он назывался «Сила Сибири — 2», но благодаря Владимиру Владимировичу он назвал его более правильно — «Сила Байкала», — сказал министр.

Напомним, проект согласовывают с 2020 года. Планируемая мощность — 50 млрд куб. м газа в год, контракт может быть рассчитан на 30 лет. Меморандум подписали в сентябре 2023 года, но строительство не началось. В мае 2026-го Россия и Китай договорились ускорить реализацию, однако в июле Пекин потребовал поставок по внутренним ценам.

Алсу Сабирзанова